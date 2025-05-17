廖嘉豪：美元或續先高後低　把握年中高沽機會

美匯指數上周曾高見101.98，非常接近之前提及的102至103水平。雖然美元在上周後期回落至約100附近，但利好美元的因素或仍有效，包括美國經濟數據仍穩健、短期息差優勢，以及貿談趨積極利好投資氣氛(如上周中美達成臨時性貿易協議後美元上升的市場反應)，皆續支持美匯走高，55天線102.29附近或是美匯指數的初部上升阻力，較強的上升阻力在200天線及55周線的104.27至104.40左右。技術走勢亦可能支持美元續升。美匯指數周線圖慢速隨機指數已升穿30的超賣水平，2020年以來曾有6次相同情況，美匯指數皆全錄得超過3%的升幅，平均升幅為5%。若重演3至5%的往績升勢，美匯指數或可上試103至105左右。

雖然美元短期或可走高，但筆者一直重申投資者或要把握高沽美元機會，預期美元在今年下半年或一直走低，美匯指數可能下試95。掉期市場預期聯儲局今年的減息幅度由之前約1厘降溫至目前僅略高於0.5厘，但美國就業環境在夏季或開始轉差，而5月至7月為2003年以來的傳統美國就業市場最弱季節，疊加關稅的不明朗因素，料5月的就業報告或開始反映近期各種政策的負面影響，因此市場對市場對聯儲局今年的減息預期或再次升溫並利淡美元。

環球資金繼續由美元資產分散至其他地區，或海外投資者增加為持有的美元資產作貨幣對沖長線亦不利美元。歐洲股市今年或可繼續跑贏美股，因前者估值仍較低，而歐洲財政政策轉向擴張或有助結構性支持市場上調歐洲股值，資金離開歐洲股市或回流美股機會仍相對較小。

海外投資者過去持美股、美債等美元資產少有安排貨幣對沖(即沽美元買入自身貨幣，以減低匯率變動對美元投資的影響)，因美元一直強勢，美元走高有利海外投資者把美元資產換算為自身貨幣的投資收益。但由於特朗普政策難以預測不利美元前景，海外投資者增加貨幣對沖比例(即沽美元買入自身貨幣)將令美元承壓。例如機構投資者的實貨資金自4月22日以來一直買入澳元，4月28日當周的單周資金流入規模更為過去數年最大，鑑於以往澳洲投資者持有大量美國資產，調高貨幣對沖比率或令大量資金買入澳元。

美元在環球外匯儲備的佔比亦一直下降，反映環球政府及央行亦一直減少依賴美元。國際貨幣基金會的最新數據顯示，美元佔環球外匯儲備比例在2024年終時跌至57.8%，比率為1995年有記錄以來最低。相反，日圓佔比則由2009年的3%升近一倍至5.82%。若美元在今年年中前回升至上述水平，投資者或把握低吸外幣機會，如可在147以上分段沽美元買日圓，美元兌日圓升穿150機會不大；1.10至1.11或仍為較理想的沽美元買歐元水平，下周再為讀者詳細解釋為何今年需重點留意歐元的投資機會。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪