陳政深：港股上半年高位未見

港股連升五星期，儘管上周五走勢偏軟，單日之全日波幅僅184點，然而全星期仍有477點上升，升幅有2.1%。恒生指數收於23,345點，處10天線之上，而10天線亦已升穿50天線，出現小黃金交叉，加上14天RSI自5月開始以來已持續企於50之上，整體指數走勢已明顯轉強。

正如筆者過去幾周所指，投資市場很明顯知道，環球經濟及地緣政局風險從未減退，而關稅風波亦實在未算解決，未來以美國為首的西方國家，對中國的貿易圍牆只會愈建愈高。然而投資市場反映的，永遠只是現實與預期之間的差距，市場現時深信的，是最壞的情況已經出現，俄烏戰爭或許仍會持續一段時間、中美針對對方收取的關稅大概仍會在高水平，但似乎目前的情況未必會進一步轉壞。

如此一來，港股以至整體股市，短至中期的下跌空間便相對較小，美股標普500指數以及港股恒生指數，自低位都已反彈逾兩成，形態上亦已補回裂口，短線出現回吐相當合理，技術上22,800點為短線支持，而如果整體情況不會出現太過負面的情況，上方或可挑戰25,000點的位置，即上半年高位或尚未出現。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)