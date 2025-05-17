美聯：4月二手註冊量按月增約3成　創11個月新高

4月份二手住宅(包括私人住宅及公營房屋)註冊量錄得4,427宗，按月增加約30.9%，並創11個月新高。由於註冊個案屬滯後數據，4月份註冊個案一般主要反映3月受惠財案利好的暢旺市況，而上月關稅戰爆發至近日情況緩和對本港樓市的影響，將於之後的註冊量才反映。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指，據美聯物業研究中心綜合土地註冊處買賣註冊登記個案並將全港劃分為130分區分析，4月份共有96區的二手住宅註冊量按月上升，佔全港約73.8%。若以月內二手住宅註冊量最多的10個區份計算，註冊量更悉數按月增加。

由於馬頭圍區月內有不少市建局重建收購註冊個案，導致註冊量按月大增超過兩倍；撇除馬頭圍外，上述二手註冊量最高的10區中宗數升幅最大的是元朗市中心，4月錄163宗二手註冊，按月增約87.4%；其次是天水圍，錄得109宗，較3月增約60.3%；西營盤則錄82宗，較3月亦增約54.7%。

宗數排名方面，屯門市中心錄186宗登記居首，宗數較3月升約28.3%；受市建局項目重建收購個案帶動宗數急升逾兩倍的馬頭圍，以173宗躋身第二位；宗數升幅較大的元朗市中心亦以163宗打入三甲。

金額方面，上述二手註冊量最高的10區中，同樣悉數按月上升。當中除馬頭圍以外，則以元朗市中心二手註冊金額升幅較大，該區4月二手金額錄得約7.22億元，按月增加約9成；天水圍金額按月增幅亦超過五成，錄得約4.42億元，較3月增加約51.9%。