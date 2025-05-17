郭家耀：長期價值投資應對多變市況

今年巴郡股東大會成為大眾熱話，因股神巴菲特突然在會上宣布退休，民眾深怕日後難以在公開場合獲得股神提供明燈指引。巴菲特的長期主義、價值投資理念，以及對全球市場的深刻洞察，為投資者在複雜多變的市場環境中提供了寶貴的借鑑。

在全球經濟不確定性增加的背景下，巴菲特的投資策略──保持現金儲備、堅持價值投資、謹慎對待新興技術，以及關注亞洲市場，為投資者提供了清晰的方向。

巴菲特作為投資界傳奇人物，其投資理念和策略一直是全球投資者的燈塔。對於家族辦公室而言，巴菲特的經驗尤為寶貴，因為它們不僅需要實現資產的增值，還要確保財富的長期傳承和家族的和諧穩定。巴菲特重申了巴郡的長期投資理念，強調尋找具備可持續競爭優勢的優質企業。

他以巴郡歷史上3次股價腰斬為例，認為近期市場波動「微不足道」，強調長期基本面重於短期情緒。他還提到，巴郡將繼續在全球範圍內尋找能夠創造長期價值的優質資產，但必須有足夠的耐心等待合適的機會。

巴菲特曾說：「我們尋找的是那些價格低於內在價值的企業。」這種理念為家辦提供了明確方向：專注於尋找具有穩定現金流、競爭優勢和良好管理團隊的企業，通過長期持有實現資產的穩健增值。家辦可以借鑑這一理念，建立一套基於價值投資的篩選機制，尋找那些被市場低估但具有長期增長潛力的企業。同時，家辦應避免頻繁交易，減少交易成本和稅收負擔，專注於企業的長期表現。

股神在全球投資布局上展現了多元化的策略。他明確表示，儘管未來投資仍將以美國為主，巴郡將繼續關注亞洲市場的投資機會。家辦在管理資產時，應通過跨資產類別和跨地域市場的配置，降低投資組合的波動性。

巴菲特的投資理念為家辦提供了豐富的借鑑經驗。通過價值投資、多元化配置、重視企業護城河、慈善與社會責任、家族治理、低成本投資、謹慎對待新興技術以及重視資料安全與倫理等策略，家辦可以更好地管理家族資產，實現財富的長期穩健增長和有效傳承。巴菲特曾說：「投資是一場馬拉松，而不是短跑。」家辦應以巴菲特的投資理念為指引，制訂長期投資策略。

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)