陳鳳珠：內外因素推動中資車企銷售

中汽協公布，今年首4個月的內地汽車產量按年增加12.9%至1,017.5萬輛，銷量按年升10.8%至1,006萬輛，產銷量均在同期首次突破1,000萬輛。其中，內地汽車出口銷量按年增加6%至193.7萬輛，本地銷量按年上升12%至812.3萬輛，反映內地汽車購買力加速釋放。至於今年首4個月，新能源汽車的產銷量分別按年增長48.3%及46.2%，至442.9萬輛及430萬輛，新能源車新車銷量達到總銷量的42.7%，繼續成為推動汽車銷售的重要動力。

單計4月份，內地汽車產銷量分別按年增加8.9%及9.8%，至261.9萬輛及259萬輛，其中本地銷量按年升11.7%至207.3萬輛，出口銷量按年增2.6%至51.7萬輛，而新能源車產銷量分別按年增長43.8%及44.2%，增速顯著。由此可見，今年首4個月的汽車銷量仍然增長強勁，相信受惠內地的「以舊換新」政策支持，內需潛力加快釋放，在需求增加下，汽車價格戰相對溫和，行業內捲情況得以減輕。

此外，內地汽車出口情況亦未受到關稅或外部環境變化所影響，乘聯會表示內地汽車出口至美國的佔比非常低，且國產自主品牌汽車沒有在美國銷售，因此自主品牌汽車不會受到美國加徵關稅的負面影響。

近年內地的新能源車發展迅速，技術持續升級，加上類型及價格覆蓋範圍較廣，品牌及技術均受到海外市場的肯定，因此相信出口將會繼續支持內地汽車的銷量上升。預期5月內地車市表現維持平穩，新能源車出口或維持高增長，宜留意自主品牌汽車的新車型上市，將有助推動銷售。

獨立股評人陳鳳珠

(筆者本人並沒有持有上述股票)