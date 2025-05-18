市建局擬建「東維港灣區」　料下半年提交初期研究報告

市建局行政總監韋志成表示，當局展開「土瓜灣海濱研究」，透過「海—岸—陸」三合一的概念，將土瓜灣內陸、海濱空間以及對開的水體，一併作規劃研究，期望能善用海港資源並釋放維港作為航道以外的潛能，構建成為一個配套完善的世界級港灣的「東維港灣區」（Victoria Cove Area）；研究團隊預計在今年下半年向市建局提交初期研究報告，以及可行性研究建議。

韋志成發表網誌指，「海—岸—陸」三合一的新規劃概念在海外已發展成熟，部分更建設成聞名遐邇的港灣，包括澳洲悉尼Darling Harbour和挪威奧斯陸的Aker Brygge。相關共通點是透過舊區更新，重整及重新規劃土地用途、改善舊區已建設環境和提升道路網絡，並充分發揮沿海用地的優勢，結合「海—岸—陸」元素作多元發展，成為全球著名的「灣區」。

他指，市建局先委聘顧問展開「土瓜灣海濱研究」，作3個方向的可行性研究，探討當中的機遇和挑戰，這三方面包括（一）善用現有水體和海濱空間、（二）創造空間建設多元化的濱水區，以及（三）加強內陸與海濱空間的連接，充分發揮和融合維港水體、灣岸海濱及內陸建設的發展潛力，將「東維港灣區」規劃成世界級灣區。

研究於3月展開，範圍涉及近800公頃，涵蓋土瓜灣海濱長廊和沿岸一帶，以及毗連對開的水體；內陸面積上至北面的九龍城「龍城」區、東至啟德發展區，西至何文田山及高山劇場綠化帶。