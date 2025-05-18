港匯持續偏強　港府：密切監察市場變化維持金融穩定

月初港匯持續偏強，4度觸發「強方兌換保證」，金管局合共向市場注入約1,290億元。資金流入令流動性充裕，本地銀行同業拆息回落；與按揭利率密切相關的一個月期拆息近期便由4厘降至約1.3厘水平。本港財金官員發表網誌表示，資金流向和利率走勢受多個內外因素影響而存在變數，港府和監管部門會繼續密切監察市場變化，維持金融穩定。

他指，年內港股反覆向好，雖然因關稅戰影響港股在4月初曾一度受壓，其後反覆向上。恒指上周五收報23,345點，累計升幅約16%，跑贏其他主要市場。大市交投亦有所增加，以4月份為例，平均每日成交超過2,700億元，較去年同期上升1.4倍。

新股市場亦非常暢旺。本周二，港交所將迎來一家備受矚目的內地新能源龍頭企業新股上市，是今年以來全球最大型的新股集資活動，亦令本港今年的新股集資額累計至超過600億元，較去年同期多逾6倍，融資規模暫居全球首位。

銀行存款方面，截至今年3月，香港銀行總存款額接近18萬億港元。繼去年升約7%，今年累計再增加了3.5%。

國際資金流向一方面揭示投資者對未來發展趨勢的判斷和布局，另一方面亦是市場情緒的溫度計，反映市場對政經局勢的評估。市場現時除了擔心美國的單邊主義政策衝擊全球經濟，影響未來增長前景外，亦憂慮華府債務所引發的長期利率上行風險。