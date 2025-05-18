4月工商舖交投下挫 　寫字樓跌幅逾三成表現最差

受關稅戰不確定性困擾，中美關係更添變數，削弱企業及投資者營運信心，4月本港工商舖市場買賣交投放緩。根據中原(工商舖)數據顯示，上月工商舖買賣市場共錄得約333宗成交，按月跌約11.4%，當中寫字樓成交宗數跌幅更逾三成。

該公司董事總經理潘志明表示，4月工商舖市場交投量按年則增加約9.9%；而成交金額錄得約99.42億港元，按月增加約1.1倍，按年則上升約78.3%。

在工商舖三大範疇中，上月寫字樓錄得約58宗買賣成交，按月顯著減少約32.6%，按年則上升約41.5%；成交金額約74.92元，按月大幅上升約3.5倍，按年更大增約4倍，成交金額顯著上升，主因是月內出現一宗大額字樓成交有關。該成交為置地公司以約63億元沽出中環交易廣場共9層樓面及部分舖位，涉及面積合共約14.7萬方呎，呎價約4.28萬元。

工廈市場方面表現平穩，4月錄得約212宗買賣成交，按月減少約7%，按年則升約9.3%；但整體工廈物業價格仍然繼續下調，成交金額錄得約14.4億元，按月及按年分別下跌約13%及約40.7%。商舖市場則錄得約63宗買賣成交，按月多一宗，按年則減少約7.4%；成交金額同樣受價格回調影響，僅錄得約10.09億元，按月下跌約31.4%，按年則回落約38.8%。

潘相信，大部分企業及投資者對未來一年的經營前景看法轉趨審慎，相信企業會持續精簡人手、重整營商規模，減慢擴充步伐，預料工商舖市場的不安情緒短期內將持續，寫字樓受壓會更為明顯，5月買賣成交宗數或會進一步下調。