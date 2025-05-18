DayDayCook進軍幣圈　擬半年內購500枚比特幣

企業積極投資加密貨幣，美股上市的港產烹飪平台日日煮(DayDayCook)母企DDC Enterprise上周公布業績，創辦人、主席兼行政總裁朱嘉盈表示，該企即將購入100枚比特幣(Bitcoin)，冀6個月內儲備500枚比特幣，36個月則累計買入5,000枚比特幣。

交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣昨見每枚103,625美元，即DDC擬購入100枚比特幣，將涉資1,036.25萬美元(約8,082.75萬港元)；5,000枚比特幣則涉及5.18億美元(約40.4億港元)。不過，截至今年3月31日，該企所持有的現金及短期投資僅約2,360萬美元。

受消息影響，DDC上周五在美股價升逾14%至4.3美元，惟今年以來仍累跌近2%；去年全年跌幅更逾96%。集團提到，將定位為數碼資產創新的前沿，並專注於比特幣累積，將由一個資金管理團隊及新擴充的加密貨幣顧問委員會監督比特幣儲備策略，以確保紀律性及具風險意識。

事實上，企業對比特幣的興趣持續上升。據外媒統計，目前上市公司共持有超過78.6萬枚比特幣，其中頭號大戶微策略(MicroStraegy)共持有56.88萬枚，MARA亦持有4.82萬枚比特幣。