十大屋苑周末僅錄7宗成交

新盤熱賣削弱二手購買力，中原指出，十大屋苑於周六、日(17、18日)僅錄7宗成交，按周減少約41.7%，當中佔半數屋苑「零成交」，包括鴨脷洲海怡半島、茶果嶺麗港城、紅磡黃埔花園、天水圍嘉湖山莊及沙田第一城。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，最近利好因素增加，包括銀行同業拆息口落、中美貿易戰降溫等，為樓市注入新動力。位於西沙路的新盤持續熱銷，購買力聚焦新盤，令二手市場受壓，其他發展商亦加快推盤步伐，料短期內二手交投維持反覆橫行的格局。

期內以鰂魚涌太古城買賣最活躍，中原張光耀表示，該盤於周末兩日錄得3宗成交，包括綠楊閣低層E室，實用面積約992方呎，三房連套房間隔，以1,250萬元獲承接，呎價約12,601元。另外，該盤金山閣中層G室，實用面積約685方呎，三房間隔，以806萬元連租約易手，呎價約11,766元。屋苑本月累積錄得12宗成交，平均實用呎價約13,600元。

中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場15號中層C室，實用面積約657方呎，兩房間隔，成交價630萬元，呎價約9,589元。原業主2015年以670萬元買入單位，持貨約10年帳面虧蝕約40萬元或約6%。

該行關偉豪指出，將軍澳新都城3期都會豪庭4座中層B室，實用面積約406方呎，兩房間隔，以557萬元沽出，呎價約13,719元。據悉，原業主於今年2月才以約524萬元買入單位，持貨僅約3個月，帳面速賺33萬元或約6%。