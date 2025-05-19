鄧建初：多隻新股陸續上市 如何揀選有竅門
2025年05月19日 07:00
東網電視更多新聞短片
香港新股市場向來口碑不俗，透明度較美國有過之而無不及，股民可根據公司基本因素、包銷團過往之紀錄是否良好等等數據擇肥而噬。
近年港股有幸獲得多隻內地行業龍頭來港上市，表現相當不錯。其中老鋪黃金(06181)更是一枝獨秀，不足一年飆升逾10倍以上，箇中原因應與黃金價格持續上升、公司產品設計獨特及經營方式有關。被譽為「黃金界愛馬仕」，二手市場有市有價，吸引大量粉絲排隊進場。
上周有萬眾期待之鋰電池龍頭股寧德時代(03750)及「藥中茅台」之稱的恒瑞醫藥(01276)招股，兩者國配超購甚多。前者公開發售只有7.5%份額，並無回撥機制，後者最多回撥21%。兩者中簽機率較低，加上有多個星級基石投資者捧場，又有半年禁售期，在供求失衡情況下，上市初期應有理想升幅。
未來有與近年升幅王泡泡瑪特(09992)泛娛樂性質相近之卡牌龍頭卡游、及科技新貴「杭州六小龍」陸續來港尋求上市，新股熱潮應可維持，股民宜把握機會，坐上新股順風車。
資深股評家 鄧建初
縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。