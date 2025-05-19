鄧建初：多隻新股陸續上市　如何揀選有竅門

香港新股市場向來口碑不俗，透明度較美國有過之而無不及，股民可根據公司基本因素、包銷團過往之紀錄是否良好等等數據擇肥而噬。

資深股評家 鄧建初

縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。