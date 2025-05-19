本周香港上市公司公布業績參考備忘

2025年05月19日 07:00
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    2025/05/19
    ●中電控股(00002)●1中業績
    ●阿里健康(00241)●末期業績
    ●阿里影業(01060)●末期業績
    ●偉鴻集團(03321)●末期業績
    ●奇富科技-S(03660)●1季業績
    ●零跑汽車H(09863)●1季業績
    2025/05/20
    ●華住集團-S(01179)●1季業績
    ●中通快遞-SW(02057)●1季業績
    ●塗鴉智能-W(02391)●1季業績
    ●高鑫零售(06808)●末期業績
    ●嗶哩嗶哩-SW(09626)●1季業績
    ●萬國數據-SW(09698)●1季業績
    ●百度集團-SW(09888)●1季業績
    ●微博-SW(09898)●1季業績
    ●百度集團-SWR(89888)●1季業績
    2025/05/21
    ●威雅利(00854)●3季業績
    ●滔搏(06110)●末期業績
    ●特海國際(09658)●1季業績
    ●小鵬汽車-W(09868)●1季業績
    ●寶尊電商-W(09991)●1季業績
    2025/05/22
    ●博富臨置業(00225)●中期業績
    ●英皇資本(00717)●中期業績
    ●聯想集團(00992)●末期業績
    ●BOSS直聘-W(02076)●1季業績
    ●聯想集團-R(80992)●末期業績
    2025/05/23
    ●利記控股(00637)●末期業績
    ●同程旅行(00780)●1季業績
    ●新華聯合投資(08159)●中期業績
    ●鉅京控股(08450)●中期業績
    ●日光控股(08451)●中期業績
    ●名創優品(09896)●1季業績