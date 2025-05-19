本周香港上市公司公布業績參考備忘
2025年05月19日 07:00
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2025/05/19
●中電控股(00002)●1中業績
●阿里健康(00241)●末期業績
●阿里影業(01060)●末期業績
●偉鴻集團(03321)●末期業績
●奇富科技-S(03660)●1季業績
●零跑汽車H(09863)●1季業績
2025/05/20
●華住集團-S(01179)●1季業績
●中通快遞-SW(02057)●1季業績
●塗鴉智能-W(02391)●1季業績
●高鑫零售(06808)●末期業績
●嗶哩嗶哩-SW(09626)●1季業績
●萬國數據-SW(09698)●1季業績
●百度集團-SW(09888)●1季業績
●微博-SW(09898)●1季業績
●百度集團-SWR(89888)●1季業績
2025/05/21
●威雅利(00854)●3季業績
●滔搏(06110)●末期業績
●特海國際(09658)●1季業績
●小鵬汽車-W(09868)●1季業績
●寶尊電商-W(09991)●1季業績
2025/05/22
●博富臨置業(00225)●中期業績
●英皇資本(00717)●中期業績
●聯想集團(00992)●末期業績
●BOSS直聘-W(02076)●1季業績
●聯想集團-R(80992)●末期業績
2025/05/23
●利記控股(00637)●末期業績
●同程旅行(00780)●1季業績
●新華聯合投資(08159)●中期業績
●鉅京控股(08450)●中期業績
●日光控股(08451)●中期業績
●名創優品(09896)●1季業績