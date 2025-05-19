企展控股向北京企通富源企業管理中心出資5000萬人幣

各方同意向企通富源以現金出資，企通富源之認繳出資總額為1.2億元人民幣(下同)，其中北京企展邊緣計算為普通合夥人，認繳出資額為5,000萬元，出資比例為41.67%；而有限合夥人I及有限合夥人II為有限合夥人，分別認繳出資額為5000萬元及2000萬元，分別的出資比例為41.67%及16.67%。集團持有企通富源41.67%權益。以上的認繳出資額的交付期限為2030年12月31日。

同日，企通富源與雅億共創及陳展生訂立海南雅億合夥協議，共同投資於海南雅億合夥。各方同意向海南雅億合夥以現金出資，海南雅億合夥之認繳出資總額為2億元，其中雅億共創為普通合夥人，認繳出資額為3,000萬元，出資比例為15%；而企通富源及陳展生為有限合夥人，分別認繳出資額為1.2億元及5,000萬元，分別的出資比例為60%及25%。以上的認繳出資額的交付期限為2030年12月31日。企通富源的認繳出資額將會以其合夥人的認繳出資總額為1.2億元撥付。於海南雅億合夥的投資將會列為集團的金融資產。