貝森特：美國遭降級與拜登政府政策有關　穆迪乃滯後指標

評級機構穆迪將美國主權信用評級由最高的Aaa下調至Aa1，不過美國財長貝森特指穆迪是滯後指標(lagging indicator)，這就是每個人對信用評級機構的看法。他並淡化擔憂，指總統特朗普政府決心降低聯邦開支並推動經濟增長，並聲稱降級與拜登政府的開支政策有關。

貝森特又指，之前與沃爾瑪(Walmart)行政總裁Doug McMillon在電話進行交談，貝森特表示，「沃爾瑪將承擔部分關稅，就如他們在2018年、2019年及2020年所做的那樣」。當被問及談話內容時，貝森特否認向沃爾瑪施加任何壓力，要求其承擔關稅，並指出他跟McMillon關係非常好。「我只想從他身上了解情況，而不是從媒體方面聽到二手或三手的消息。」

McMillon曾在沃爾瑪的業績電話會議表示，關稅給價格帶來壓力。貝森特認為，公司在電話會議中必須考慮最壞的情況。

中美關稅休戰近一周，貝森特指目前有了繼續談判的機制。惟對於其他國家，關稅稅率可能是單方面徵收，他表示，如果他們不真誠談判，就會收到一封標明稅率的信件，因此希望能真誠地來談判。他還表示，收到信件的國家將面臨4月2日宣布的關稅稅率。