內地4月社會消費品零售總額增5.1%　工業增加值升6.1%勝預期

國家統計局公布，內地4月社會消費品零售總額37,174億元人民幣，按年增長5.1%，低於預期。其中，除汽車以外的消費品零售額33,548億元，增長5.6%。首4個月社會消費品零售總額161,845億元，增長4.7%。其中，除汽車以外的消費品零售額147,005億元，增長5.2%。

4月規模以上工業增加值按年實際增長6.1%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)，勝預期。從按月看，4月規模以上工業增加值比3月增長0.22%。首4個月規模以上工業增加值按年增長6.4%。

此外，首4個月全國固定資產投資(不含農戶)147,024億元，按年增長4%(按可比口徑計算)。其中，民間固定資產投資按年增長0.2%。從按月看，4月固定資產投資(不含農戶)增長0.1%。

內地樓市方面，首4個月全國房地產開發投資27,730億元，按年下降10.3%(按可比口徑計算)；其中，住宅投資21,179億元，下降9.6%。首4個月新建商品房銷售面積28,262萬方米，按年下降2.8%，降幅比首3個月收窄0.2個百分點；其中住宅銷售面積下降2.1%。新建商品房銷售額27,035億元，下降3.2%；其中住宅銷售額下降1.9%。

國家統計局表示，4月面對外部衝擊影響加大、內部困難挑戰疊加的複雜局面，各地區各部門認真貫徹落實決策部署，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，扎實推動高質量發展，加緊實施更加積極有為的宏觀政策，有力有效應對外部衝擊，生產需求平穩增長，就業形勢總體穩定，新動能積聚成長，國民經濟頂住壓力穩定增長，延續向新向好發展態勢。

當局又指，外部不穩定不確定因素仍然較多，國民經濟持續回升向好基礎還需進一步穩固。下階段，加快構建新發展格局，統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水平對外開放，着力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，扎實推進高質量發展，推動經濟持續回升向好。