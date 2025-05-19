雷軍預告小米周四發布新品　聚焦自研手機SoC晶片及首款SUV

雷軍指，今年是小米創業15周年，早在11年前，2014年就開始晶片研發之旅。2014年9月，澎湃項目立項。2017年，小米首款手機晶片「澎湃S1」正式亮相，定位中高端。後來，因為種種原因，遭遇挫折，暫停SoC大晶片的研發，但還是保留晶片研發的火種，轉向小晶片路線。

再後來，小米澎湃各種晶片陸續面世，包括快充晶片、電池管理晶片、影像晶片、天線增強晶片等小晶片，在不同技術賽道中慢慢積累經驗和能力。

雷軍表示，這幾年，很多米粉也一直在追問，小米還做不做大晶片？網上也有各種似是而非的傳聞，也有不少人嘲笑澎湃SoC沒有後續。惟他想指，「那不是我們的黑歷史，那是我們的來時路。」

他提到，2021年初做了一個重大決議：造車。同時，還做了另外一個重大的決策：重啟大晶片業務，重新開始研發手機SoC。

他指，小米一直有顆晶片夢，因為要想成為一家偉大的硬核科技公司，晶片是必須攀登的高峰，也是繞不過去的一場硬仗。他們深入總結第一次造芯的經驗教訓，發現只有做高端旗艦SoC，才會真正掌握先進的晶片技術，才能更好支持高端化戰略。

於是，玄戒立項之初，就提出很高目標：最新的工藝製程、旗艦級別的晶體管規模、第一梯隊的性能與能效。同時，他們深知造芯艱難，制定長期持續投資的計劃：至少投資10年，至少投資500億元人民幣。

他表示，4年多時間，截止今年4月底，玄戒累計研發投入已經超過135億。目前研發團隊已經超過2,500人，今年預計的研發投入將超過60億元。他相信，這個體量，在目前國內半導體設計領域，無論是研發投入，還是團隊規模，都排在行業前三。如果沒有巨大的決心和勇氣，如果沒有足夠的研發投入和技術實力，玄戒走不到今天。

雷軍指，小米晶片已走過11年歷程，但面對同行在晶片方面的積累，他們只能算剛剛開始。晶片是小米突破硬核科技的底層核心賽道，他們一定會全力以赴。懇請大家給他們更多時間和耐心，支持在這條路上的持續探索。

雷軍早前在社交媒體提及，小米成功自主研發手機晶片「小米玄戒o1」，成為繼三星、蘋果公司及華為後、全球第4家擁有自研Soc晶片的手機品牌。

其汽車業務令市場關注，即將亮相的「小米YU7」電動SUV終結之前關於其推遲上市的傳聞。工信部資料顯示，「小米YU7」車長4.999米、寬為1.996米、高為1.6米，最高時速為每小時253公里。