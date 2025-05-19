李偉傑：港股需時整固再上 比亞迪待回至405元值得考慮
2025年05月19日 11:48
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評級機構穆迪(Moody's)早前下調美國信用評級至「Aa1」，天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑指出。美國信用評級遭下調主要因為其債務比率高，對於市場而言仍算在預期內；加上美股、美匯亦未見大幅波動，暫時毋須過分擔心消息會大幅拖累金融市場表現。
港股方面，李偉傑指出，最新公布的內地經濟數據普遍遜預期，加上近期放榜的重榜藍籌股績後普遍受壓，港股從低位反彈約3,000點後，短線需面臨一定回吐壓力。李預料，若未有新利好消息推動下，港股有機會回調至22,500至22,800點水平，整固過後再重拾向上動力。
恒生指數新季度檢討結果，美的集團(00300)及中通快遞(02057)爆冷染藍，成為恒指成分股，有關變動6月9日生效。李指，追入美的及中通的被動資金金額，分別大約4億多元及7億多元，有助股價表現優於大市。李指，相對較看好美的，因該公司早前發布有關機械人業務拓展，可觀望長遠能否帶來新增長引擎，或對未來股值提升有利。
比亞迪(01211)獲納入科技指數，更成為第7個被納入3大指數的股份。李指，雖然股價周一(19日)不升反跌，但公司股價早前創歷史高位，目前只是高位調整階段。他認為，比亞迪車企龍頭地位穩固，預料相關消息可以進一步提升其行業地位，他建議，投資者可考慮在405元水平考慮吸納，作中長線部署。