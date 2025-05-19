李偉傑：港股需時整固再上　比亞迪待回至405元值得考慮

評級機構穆迪(Moody's)早前下調美國信用評級至「Aa1」，天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑指出。美國信用評級遭下調主要因為其債務比率高，對於市場而言仍算在預期內；加上美股、美匯亦未見大幅波動，暫時毋須過分擔心消息會大幅拖累金融市場表現。

港股方面，李偉傑指出，最新公布的內地經濟數據普遍遜預期，加上近期放榜的重榜藍籌股績後普遍受壓，港股從低位反彈約3,000點後，短線需面臨一定回吐壓力。李預料，若未有新利好消息推動下，港股有機會回調至22,500至22,800點水平，整固過後再重拾向上動力。