沙田UNI Residence首推50伙 一房戶折實410萬起

萬科香港董事總經理周銘禧（右）及永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖（左）

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，首批屬「菁英置業價」，相比同區柏傲莊近期平均呎價有很大折讓，示範單位周二(20日)開放予公眾參觀，同日接受認購登記，最快於5月內開售。

今批單位涵蓋40伙一房、10伙兩房，實用面積291至394方呎，扣除最高20%折扣，折實售價410萬至698萬元，呎價約13,882至17,716元，所有一房戶折實價均低於500萬元。

入場單位為3樓D室，實用面積293方呎，一房間隔。呎價最低則為3樓C室，實用面積297方呎。

資料顯示，項目採單幢式設計，提供240伙，實用面積由286至636方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，一房供應佔約六成，四房僅1伙為頂層特色戶。