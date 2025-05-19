黃仁勳：英偉達已成AI基建核心推手　產業規模料增至萬億美元

英偉達(Nvidia)創辦人黃仁勳周一(19日)在台北出席COMPUTEX，並發表首場演說。黃仁勳一出場就大喊「Hello Taiwan」，並用普通話說「大家好嗎」，並表示其父母也在觀眾席。他一開始先談及英偉達起緣，最初從一家晶片公司開始，目標是打造運算平台，其後發現新的運算路徑出現，現時英偉達已成為一家人工智能(AI)基礎設施的核心推手，未來AI將整合至所有層面，各方面都會需要AI。

黃仁勳表示，AI不再只是應用，已成為一項基礎建設，從電腦、伺服器至整座數據中心，AI已驅動整個運算堆疊的重構。回顧2006年首次提出全新系統架構時，市場幾乎無法理解其用途，不過如今，隨着生成式AI與大模型爆發，這些系統已成為AI數據中心的中樞。

他進一步指，傳統數據中心設計已無法滿足AI應用需求，新的架構需仰賴橫向通訊密集的「東西向網絡」，也因此公司在2019年收購Mellanox，補足高效能網絡拼圖。相對現在的數據中心已不再只是單台伺服器，而是作為一個整體運算單位存在，公司也因此選擇首次公開5年產品藍圖，協助全球企業規劃電力、土地與資本部署。

他提到，現在用數據中心形容AI是錯誤的描述，這些數據中心其實是「AI」工廠，產業將從規模3億美元的晶片業，壯大為規模1萬億美元的數據中心產業，在AI工廠，規模將以萬億美元計。