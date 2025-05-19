黃仁勳：與鴻海及台積電等共建AI系統　海外總部選址北士科

英偉達(Nvidia)行政總裁黃仁勳今天(19日)出席台北國際電腦展(COMPUTEX)並發表演說，宣布會與台灣多個企業共同建設人工智能(AI)系統。

黃仁勳表示，「台灣不只為世界建造超級電腦，今天很高興宣布亦會為台灣建設人工智能，所以今天宣布鴻海、台灣政府、英偉達、台積電，我們共同在這裏建造首部巨型人工智能超級電腦，幫助台灣基建及人工智能生態系統。」

另一方面，黃仁勳表示，Grace Blackwell NVL 72全力生產中，今年第三季升級至GB300，公司將與鴻海及台積電合作，於台灣打造首部巨型AI超級電腦。鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟表示，鴻海會以英偉達的GB200和GB300 AI晶片平台為核心，在全球打造更多運算中心。

同時，黃仁勳宣布推出NVLink Fusion，這將有助於建立AI基礎設施，而不僅是單一的特定超級晶片。它將能夠整合所有公司的客製化CPU(中央處理器)和需求，從而「融入生態系統」以整合英偉達GPU(圖像處理器)。

另一方面，英偉達的海外總部選址備受矚目，黃仁勳並宣布，台灣總部將設在台北的北投士林即北士科。他指，英偉達的台灣總部可以稱為英偉達的「星群」。他指，其實一直在物色地點，不過指「有點貴，就是了」，他笑稱，畢竟頂級的不動產就是頂級的。

黃仁勳表示，台灣現在的辦公室太小，但公司增長很快，有很多很棒的工程師，所以要找一個新家，一個更大的辦公室。

另一方面，公司也持續招兵，近期開出全球上千個職位空缺，其中在台灣釋出94個，名列全球第2，僅次於美國，顯示黃仁勳對於台灣的重視。根據英偉達官網，這一輪徵才計劃橫跨美洲、歐洲、東北亞及東南亞。