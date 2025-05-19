英皇珠寶夥老行尊拓內地　目標5年開600店　440加盟店已落實

多線城市開店 擬進駐電商

就今次合作，楊諾思強調是優勢互補，互利共贏的結合，具戰略意義。陳世昌稱，今次合作可謂「情投意合」，他自己欣賞英皇80年品牌傳承及其一路採取「進取不忘穩健」的發展策略，在內地東南亞建立了優良的聲譽。英皇一方則是欣賞他多年來在業界積累的供應鏈及零售經驗，並直言珠寶黃金行業一直離不開「得供應鏈得天下」的說法，他說以其多年經驗及優勢，已建立起覆蓋鑽石、翡翠、寶石及黃金等品類的全方位高效上游供應鏈體系，確保原材料採購的穩定性、價格競爭力及品質把控。

談到下游開店計劃，兩人均異口同聲表示，雙方結盟有利擴大英皇珠寶內地開店布局，又透露不論內地一線及新一線的頭部商場和百貨公司，乃至二、三線城市等民生商店、人氣電商平台及直播間等數字渠道都有意進駐，惟整體而言「英皇珠寶不是要在內地一步登天，而是要獲消費者認同和信心，讓市場知道公司是用心去經營」。

擬與名人打造聯乘IP產品

被問到近年部分行家傾向發展古法黃金，甚或與其他品牌打造聯乘知識產權(IP)，專注發展與研究開發(R&D)有關的中游層面，英皇珠寶內地業務未來會否朝上述方向發展，陳指英皇珠寶一直都有推出古法黃金和IP產品，本身也自設R&D團隊，高達80%產品屬自家設計，再交予幾間工場負責鑄造雕琢，未來公司會與不同名人明星、藝術家合作推進探索IP產品，發揮與英皇集團系內的協同效應。

陳世昌又認為，古法黃金之所以興起是因為過去10年「國潮」文化盛行，由芸芸的「國潮」服裝延伸到「漢風」首飾，造就歷史逾千年的古法黃金乘勢崛起，並糾正外界對古法黃金的認知，指出「古法黃金乃工藝而非統稱，所指的是包括花絲、掐絲、鏨刻等8種『燕京八絕』的匠心手藝」。

掃晶片展示賣點 設AI區

但凡從事珠寶金飾的人士都知道，昌哥在業界有其獨特的營運手法，往往將購物體驗提升至另一層次。他在今次專訪時都透露，冀帶予內地英皇珠寶消費者耳目一新的極致體驗，透過由「五感」出發，包括聽(Hearing)、聞(Smell)、視(Sight)、觸(Touch)、味(Taste)，在店內播放輕柔的音樂、呈現精緻的裝潢、散發宜人的香薰芳香、用精美茶點招待客人，將「英皇珠寶」的購物體驗全面升級。

至於近年人工智能(AI)等科技發展一日千里，昌哥也跟外界來個「劇透」，指英皇珠寶未來門市會善用數據科技，箇中涉及將每間店舖的產品外置一塊RFID晶片，只要員工運用某些裝置將晶片掃一掃，就會顯示產品賣點、設計故事等詳情，其中今個月推出的「五月」(May I love you)新產品將率先應用。

不僅如此，他又表示英皇珠寶部分旗艦店將特設「AI Zone」，為消費者打造個性化產品，亦即客人只須向AI儀器講述其心儀的首飾圖像，「英皇珠寶」會接單協助打造實物出來，同樣將AI科技貫穿珠寶黃金行業的上、中、下游。

港精品珠寶定位與內地互補

展望未來，楊諾思稱英皇珠寶香港和內地的定位將作出分工和互補之用，定位上，香港將繼續作為英皇珠寶的品牌旗艦基地，主打高端精品形象與國際化客群，特別是針對旅遊客、高端消費者及海外買家，當中不乏內地消費者。而在內地，這次營運模式的改變將令英皇能更靈活地回應內地消費者需求、快速適應市場變化，同時保持高品質品牌標準。

香港門市(尤其是中環、尖沙咀等地段)將維持「精品珠寶店」定位，強調稀有設計、鑽石、名貴寶石系列等中高端產品，延續英皇作為高端珠寶品牌的核心價值。香港市場亦繼續發揮品牌展示與新品首發的角色，如率先推出明星藝人聯乘款的合作系列，包括容祖兒的See Me Fly系列、張敬軒的Core & Encore系列，以及邀請關智斌和衛詩雅擔任最新婚嫁系列代言人，為內地市場輸出設計靈感與品牌光環。這次合作不單是營運模式轉型，更是英皇珠寶邁向「內地深耕、本地決策、國際形象」策略發展的里程碑。

因應需求設計金飾 推多元產品

所謂「相識是緣分」，楊諾思(Cindy)和陳世昌(昌哥)是珠寶金飾業界的佼佼者，也早在廿幾年前已經結緣。「有次在北京召開的行業協會，看到有位令人眼前一亮的女士，當時大家都問係邊個嚟？殊不知原來是英皇集團主席楊受成博士千金 」昌哥道。

滿足不同年齡層消費場景

由當年相識，到今日邀請昌哥重出江湖，為英皇珠寶內地業務打骰，Cindy不諱言多年來見識到昌哥在內地的「貼市」營銷策略和人脈關係，「是行內非常資深的人才」，而且今次合作雙方只是洽談了一段時間便已成事， 對英皇珠寶屬如虎添翼。

中國人傳統一直喜歡買黃金，認為其具備投資兼送禮的雙重意義，又可作世代相傳。Cindy表示，金價近年縱然屢創歷史新高仍不乏捧場客，全因剛性需求仍在，公司團隊也會設計一些大體又美觀的金飾應市，好令消費者買得稱心滿意。未來英皇珠寶將會根據市場變化，推出更多元化的產品線。除傳統大件金器鑽飾外，亦增設輕奢珠寶系列、婚嫁系列及個性化訂製珠寶，滿足不同年齡層、不同消費場景的需求，從而擴大市場覆蓋面。

440加盟店以行動展示品牌信心

英皇珠寶上周五(16日)在深圳舉辦首場中國內地品牌戰略發布會，當日英皇集團主席楊受成博士、英皇集團副主席楊政龍、英皇集團董事總經理范敏嫦、英皇鐘錶珠寶主席楊諾思、英皇鐘錶珠寶行政總裁梁浩昌均悉數出席，陳世昌也首次以英皇珠寶（中國）副董事長總經理身份亮相，發布品牌發展策略及年度新品。

「英雄民族，皇家工藝」是今次英皇珠寶發布的全新理念，傳遞品牌對中華文化的自豪與對工藝美學的極致追求。

在英皇珠寶啟動儀式活動上，已經有440個加盟店即場簽約，這一數字創下行業單次新高，印證了市場對品牌實力與戰略方向的信心。

布局京津冀大灣區等城市

而首階段第一個5年也計劃於內地新增600家門市，採取直營與加盟並行的模式，重點布局京津冀、長三角、大灣區、成渝4大核心城市群，進駐全國高端商場及購物中心，同時推行省級代理與城市代理合作方案，建構多元共贏生態。