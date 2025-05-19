資深投資者陳秉志洋房被接管放售　估值4.3億

港島區薄扶林洋房項目淪銀主盤被推出市場放售。第一太平戴維斯獲接管人委任為代理公開邀約出售該區域多利道188號，物業最新估值為4.3億港元，以可重建樓面計算，每方呎樓面地價低於2.4萬元。據了解，該項目原由人稱「磁帶大王」的資深投資者陳秉志持有自用。

上述物業地盤面積約15,240方呎，實用面積約6,083方呎，擁全海景景觀，向海立面逾70米，以現狀交吉形式出售，公開邀約截止日期為2025年7月8日。項目為一幢3層高獨立大宅，並有一層地庫，以及獨立車路直達物業，私隱度高；更有佔地約18,000方呎的私家花園(其中約9,365方呎為政府短期租約私人花園)。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，物業為區內罕有全海景獨立屋地，原有業主自八十年代起自用至今，相信是次放售將獲市場高度關注。買家可選擇即時入住或重建；根據該地皮規劃，該地重建後最大樓面面積可逾18,000方呎(需獲政府相關部門批准，或涉及補地價)，發展潛力優厚。物業最新估值，相比近年沙宣道50至52號以樓面地價3.76萬元成交，是次放售價性價比高；預期該物業將吸引實力投資者及用家。