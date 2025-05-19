SIERRA SEA第1B期加推136伙　平均實用呎價11888元

集團副董事總經理雷霆表示，昨日次輪銷售再度即日沽清所有價單單位，連同第1A(2)期，SIERRA SEA項目累售逾1,300伙，套現超過70億元。

他指出，銀行同業拆息回落，更多資金流向樓市，「供抵過租」時代重臨，相信下半年住宅交投將會非常暢旺。

新地代理執行董事陳漢麟指出，新推價單單位面積302至807方呎，折實售價325.98萬至1,093.78萬元，呎價約9,951至13,554元，整批價單市值逾8.7億元。有機會加推剩餘單位，並透露有加價空間，部署周末進行最後一輪銷售。

至於昨日次輪銷售合共錄得26組大手成交，包括有24組購入兩伙，一組購入3伙，最大手以逾2,550萬元購入5伙。

項目今日亦再錄招標成交，包括第1B期佔兩個連花園單位，第1A(2)期亦有1伙連平台單位售出。