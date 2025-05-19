惠譽：中美關稅調降不代表貿易趨正常化

惠譽評級稱，中美雙方於上周一(12日)發布的《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》似乎意味兩國貿易戰顯著降級。惟在沒有持久協議的情況下，圍繞最終關稅稅率的不確定性以及已實施關稅的影響，仍將是惠譽在預測宏觀經濟時的重要考慮因素。

考慮到4月關稅屢次升級以及中美兩國貿易可能隨之受到的巨大衝擊，惠譽上月將2025年全球國內生產總值(GDP)增長預期下調至1.9%。中美兩國於上周一達成的協議，雖然意味着全球經濟增長受到的衝擊將減弱，但在其他條件不變的情況下，這仍遠高於美國2024年實施的2.3%的有效關稅稅率，因為美國保留對中國接近10%的普遍關稅以及針對特定行業的更高關稅。

惠譽表示，中美兩國簽署協定也不代表已對經濟產生實際影響的貿易戰宣告結束。惠譽編製的「美國有效關稅監測」數據顯示，美國對中國的有效關稅稅率約31.8%，在美國的所有貿易夥伴中仍處於最高水平。該數據反映美國在4月2日之前徵收的關稅，包括對汽車和鋼鐵徵收的關稅，以及對大多數國家徵收的10%的基準關稅，還考慮4月13日對智能手機、電腦和其他一些電子產品的對等關稅豁免。

儘管有效關稅稅率較之前大幅下降，但特朗普政府似乎正在利用關稅來推行旨在促進美國製造業發展和減少貿易逆差的進口替代議程，這可能會進一步擾亂貿易流動和供應鏈。

加徵關稅預期帶來的進口激增，導致美國第一季GDP年化萎縮0.3%。隨着這些影響逐步顯現，未來幾季貿易和相關數據可能會持續波動。美國私營部門的需求仍然相當強勁，但中美談判和其他雙邊貿易談判結果的不確定性，將持續抑制美國多個產業和轄區的投資。

惠譽表示，將在即將於6月發布的《2025年全球經濟展望》中更新其全球宏觀經濟預測時對上述因素進行評估。近幾個月來，美國的貿易政策非常不穩定，但如果最近的貿易戰降級趨勢得以維持，惠譽對全球經濟增長預測將有上行潛力。