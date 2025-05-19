財庫局：證監會持續監察虛產活動　積極進行投資者教育防詐騙

虛擬資產發展迅速，惟因應新投資產品不為市場熟悉，淪為騙徒主要的工具之一。財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，為了在不斷變化的環境中保障投資者的利益，政府一直致力建立一個全面而有效的監管框架，同時積極進行投資者教育。

他提到，香港證監會持續監察本港的虛擬資產活動，以偵測在證監會的管轄範圍內，可能出現的違法行為，並透過多個渠道收集資訊，包括收到的投訴、監察網站、社交媒體、市場新聞、媒體報道及與業界的頻繁交流。同時負責調查那些在其監管範圍內的可疑活動，並與其他執法機構緊密合作。另持續監督獲發牌的虛擬貨幣交易平台，截至今年4月底，已有10間虛擬資產交易平台獲得牌照，證監會也正在積極處理其他牌照申請，確保所有平台的運作符合監管要求。

他指出，證監會持續與投資者及理財教育委員會(簡稱投委會)合作，推行虛擬資產的投資者教育，提升公眾對相關產品及服務的認識。截至今年月，網上講座錄得約88萬次瀏覽，顯示出公眾對虛擬資產的教育是有一定的需求。針對學生群體，推出動畫短片，旨在向中小學生講解虛擬資產的基本知識，鼓勵他們建立良好的理財態度。該短片於本年3月推出後，宣傳期內更已錄得210萬瀏覽次數。

𨺁氏強調，正積極透過各種渠道，如舉辦多次網上講座、多次發表社交媒體帖文及廣告，提醒投資者在進行交易前應查閱證監會的持牌平台名單，並提高對潛在風險的警覺、了解虛擬資產相關騙局常見手法等，以防範詐騙。財庫局未來將持續關注市場發展，並與金融監管機構及業界進行密切的溝通，以不斷完善香港的虛擬資產規管框架，不單有助於保障投資者的利益，同時促進香港虛擬資產生態圈的可持續發展。