信置等啟德第2A區2號地盤批建一幢32層住宅　涉逾50萬呎

由香港平民屋宇有限公司管理的石硤尾大坑西邨，其中一號地盤獲批重建兩幢分别29層與35層商住大廈，同時建於4層平台及兩層地庫之上；涉及總樓面面積約505,050方呎，當中住宅樓面佔約391,232方呎。

另外，九龍塘金巴倫道47號項目亦批建一幢兩層高獨立屋，另設一層地庫，總樓面約7,542方呎。離島長洲山頂道項目，也准建一幢兩層高洋房，涉及樓面約1,238方呎。