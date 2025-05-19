信置等啟德第2A區2號地盤批建一幢32層住宅 涉逾50萬呎
2025年05月19日 18:46
東網電視更多新聞短片
屋宇署今年3月共批出15份建築圖則，佔8項住宅及商住發展；其中由信和置業(00083)夥中國海外發展(00688)及鷹君(00004)等發展的啟徳第2A區2號地盤，獲准興建一幢32層高商住物業，另設各3層平台及地庫，總樓面面積共約503,318方呎，當中住宅及非住用樓面佔約438,695方呎與64,623方呎。
由香港平民屋宇有限公司管理的石硤尾大坑西邨，其中一號地盤獲批重建兩幢分别29層與35層商住大廈，同時建於4層平台及兩層地庫之上；涉及總樓面面積約505,050方呎，當中住宅樓面佔約391,232方呎。
恒基地產(01200)及太古地產(01972)合作發展的鰂魚涌英皇道983至987A號及濱海街16至94號項目，其圖則作出重大修訂，准重建兩幢28層高及一幢29層高商住物業，建於4層平台及兩層地庫之上，總樓面約435,075方呎，住宅樓面佔約385,899方呎，非住宅樓面約49,176方呎。資料顯示，該項目之前曾批建兩幢28層高物業，另設3層平台及兩層地庫；而最新圖則涉及住宅樓面輕微增加近1.8萬方呎，非住用樓面則減少逾2.3萬方呎。
另外，九龍塘金巴倫道47號項目亦批建一幢兩層高獨立屋，另設一層地庫，總樓面約7,542方呎。離島長洲山頂道項目，也准建一幢兩層高洋房，涉及樓面約1,238方呎。