凱和山單日連沽9伙　涉額逾3620萬元

該盤今日沽出4伙一房及5伙兩房戶，售出的一房單位實用面積375至412方呎，售價361.85萬至376.78萬元，呎價約8,783至9,812元，一房售價均低於400萬元，買家受惠於百元印花稅優惠上車。

同日售出的兩房單位實用面積487至499方呎，成交價421.12萬至436.1萬元，呎價約8,490至8,813元。單位由換樓客承接，買家涵蓋港島、九島及新界區。

至於由該集團等合作的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，今日亦沽出一伙四房山海大宅，為第2A座41樓A室，實用面積1,158方呎，四房連套房設計，享開揚南朗山及深灣山海雙景，成交價3,960萬元，呎價約34,197元。

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，兩個樓盤均以現樓形式推售，即買即住的優勢配合彈性付款辦法，滿足買家置業需求。隨着利率逐步回落，供款壓力放緩，加上部分資金由定期存款回流至物業市場，帶動樓市交投轉趨活躍。其中，凱和山加推不足一個月，已火速累沽113伙，共套現逾4.7億元。