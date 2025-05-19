今年首季私宅動工量484伙按年大減64%　創16年新低

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，私宅開展動工進度持續緩慢，已連續11個月低於1,000伙水平，根據屋宇署今日發表的最新數據，2025年3月全港共有兩個私人住宅項目，合共108伙動工，較今年2月的212伙，減少約49.1%，為3個單月最少。今年首季私宅動工量累計484伙，較去年同期減少約64%，並創16年同期新低；其中3月動工項目包括大坑新村街17A至25號及大坑道341及343號，分別有98伙及10伙動工。

此外，私人住宅落成量方面，根據屋宇署今日最新發表的資料月報顯示，2025年3月全港共有9個項目，合共1,977個私人住宅單位落成，按月增加約22%，亦是近3個單月最多；今年首季累計共5,487伙私宅落成，較去年同期增加約10%。

根據資料顯示，3月有9個私宅項目落成，當中規模最大的是啟德柏蔚森I期、II期及III期，共涉1,305伙，其次為涉及230伙的黃大仙薈鳴等。按地區劃分，今年首季九龍區共有12個項目、合共5,121個單位落成，佔整體比例約93.3%；港島區共有4個項目落成，涉及單位總數366伙，佔同期整體私宅落成量約6.7%。新界區則暫未有私宅項目落成。

陳指出，今年首季私宅落成量達差估署預測全年約26%，預料年內有不少大型項目將陸續取得入伙紙，包括長沙灣Belgravia Place第1期，涉及714伙，元朗錦田南錦上路柏瓏III及長沙灣曉柏峰分別有680伙及492伙等；加上其他中小型項目，初步估計今年落成量約兩萬至2.1萬伙水平，料可達到或貼近差估署的預測數字。