藍灣半島三房累劈120萬沽　呎價低見1.3萬元

港島東大型屋苑劈價出貨，小西灣藍灣半島套三房間隔，累減120萬元，剛以800萬元售出，呎價低見約13,008元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島1座中層A室，套三房間隔，實用面積約615方呎，今年1月已開始放盤，最初叫價920萬元，於2月再減價至890萬元放售，最終一減再減以800萬元售出，累減120萬元，減幅約13%，呎價低見約13,008元，新買家為外區客。

●中原鄭俊輝表示，柴灣杏花邨5月暫錄6宗買賣，其中，28座中層1室，實用面積約614方呎，三房間隔，望海景，叫價770萬元，議價後以750萬元成交，呎價約12,215元。

●中原張光耀稱，鰂魚涌太古城5月錄約14宗買賣，包括銀星閣高層F室，實用面積約719方呎，三房間隔，叫價1,100萬元，放盤即日獲用家以1,043萬元承接，呎價約14,506元。

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九龍區

●中原許永生表示，長沙灣昇悅居1座中層B室，實用面積約517方呎，兩房間隔，原先叫價790萬元，最新減至768萬元成交，呎價約14,855元，新買家為外區客。

●利嘉閣甘尚德稱，大角咀形品·星寓極高層L室，實用面積約386方呎，一房連梗廚間隔，望山景，原先叫價598萬元，議價後以546萬元成交，呎價約14,145元，原業主於2010年以約380.2萬元一手買入。

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新界區

●中原溫詩雁表示，馬灣珀麗灣17座低層B室，實用面積約372方呎，一房間隔，望園景，放盤已一段時間，2024年10月降價至350萬元，單位現有租客居住，不設睇樓，加上屬極低層，新近經議價後，以338萬元沽出，創屋苑近年新低價，呎價約9,086元。

●中原黃淑賢表示，青衣5月錄得35宗二手買賣，較上月同多約67%，公屋青衣邨宜偉高層4室，實用面積約375方呎，未補價第二市場最初叫價210萬元，早前調低至190萬元，最終累減30萬元，獲綠表公屋客以180萬元承接，呎價約4,800元。

●祥益黃文樂表示，屯門寶怡花園2座低層B室，實用面積約415方呎，區內客獲父母資助首期，以318萬元購入上址自住，呎價約7,663元，原業主於2013年以約255萬購入單位，轉手帳面獲利約63萬元。

●祥益盤嘉茵稱，屯門居屋兆安苑F座高層4室，實用面積約563方呎，兩房間隔，新買家為區內客，於區內睇樓多時，在未補價自由市場不議價下以350萬元購入自住上車，呎價約6,217元。

●祥益黃慶德表示，屯門海翠花園6座高層H室，實用面積約609方呎，近日獲區內分支家庭客垂青，由父母幫兒子支付首期上車，見單位附有裝修，以540萬元購入自住，呎價約8,867元，原業主2022年以約608萬購入，持貨約兩年多轉手帳面蝕讓約68萬元。

●美聯張國成指，元朗原築2座中層D室，實用面積約450方呎，原業主近期叫價約430萬元，議價後以低於400萬元成交，僅需100元印花稅，上車客即睇即以399萬元買入，呎價約8,867元，原業主於2017年6月以約500萬元購位，持貨約8年帳面蝕約101萬元。

●中原王勤學表示，剛過去的周末元朗二手市場共錄約17宗買賣，屬近2個月同期最旺，其中溱柏6座高層G室，實用面積約457方呎，一房間隔，叫價390萬元，最終以360.8萬元成交，呎價約7895元，成交價及呎價均創屋苑一房單位二手新低。

●美聯王偉健稱，元朗YOHO TOWN第7座高層H室，實用面積約422方呎，兩房間隔，早前1叫價560萬元，即吸引用家接洽，雙方經議價後，減價10萬元，終以550萬元易手，呎價約13,033元。

●利嘉閣黃靜顏表示，上水新都廣場1座頂層連天台特色戶，實用面積約484方呎，連454方呎天台，兩房間隔，叫價630萬元放售，經誠意磋商後，以560萬元成交，呎價約11,570元，原業主於2017年以約588萬元買入，帳面蝕28萬元。

●美聯葉容生指，粉嶺華慧園5座F室連車位，實用面積約1,084方呎，套三房戶型，最初叫價868萬元，獲區內換樓客以805萬元承接，呎價約7,426元，原業主2005年以300萬元購入單位，帳面升值逾1.6倍。

●中原賴作智稱，北區高爾夫．御苑7座中層G室，實用面積約280方呎，開放式間隔，2022年開始放盤，當時叫價約450萬元，近日減至300萬元，日前議價後以298萬元易手，呎價約10,643元，原業主持貨約7年，帳蝕約207萬元，貶值約41%。

●美聯林奕俊表示，大埔天鑽17座極低層戶，實用面積約1,012方呎，原業主早前叫價1,380萬元放售，雙方議價後以1,303萬元連車位易手，呎價約12,875元。

●世紀21奇豐吳元利稱，沙田第一城14座低層D室，實用面積約853方呎，套三房連工人房間隔，望園景，單位放盤約1年，原先叫價950萬元，累減115萬元，減幅約12.1%，以835萬元成交，呎價約9,789元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山迎海20座高層C室，實用面積約521方呎，一房間隔，望園景，單位放盤1個月，原先叫價640萬元，減30萬元，以610萬元獲買家承接，呎價約11,708元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山天宇海最新錄5A座中層A室，實用面積約785方呎，套三房間隔，叫價約880萬元，議價後以828萬元易手，呎價約10,548元，原業主於2020年以960萬元購入，約5年帳面蝕約132萬元。

●中原何文俊表示，將軍澳都會駅2座中層E室，實用面積約487方呎，兩房間隔，望內園景，最初叫價690萬元，現減價35萬元，以655萬元沽出，呎價約13,450元，原業主持貨近8年，帳面需蝕讓65萬元。

●美聯林健偉指，將軍澳公屋寶林邨寶智樓中層17室，實用面積約381方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價240萬元放盤約5個月，最終獲外區客以綠表價208萬元承接，呎價約5,459元。

●美聯林浩德稱，將軍澳日出康城緻藍天過去的周日單日即錄得3宗買賣，包括3座左翼中層A室，實用面積約801方呎，套三3連儲物室間隔，原先叫價990萬元，放盤約1個月，獲外區首置客以955萬元承接，呎價約11,923元，屬市價成交。

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