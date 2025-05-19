一手樓排隊登場 沙田全新盤一房戶410萬起

新盤群起出籠，沙田全新盤今日(19日)公布首張價單，一房折實售價410萬元起。西貢十四鄉西沙路項目昨日次輪銷情報捷，今日乘勢提價加推，有機會周六(24日)「晒冷」盡推餘下單位。香港仔黃竹坑站上蓋項目，亦部署短期內率先招標發售大單位。

沙田UNI Residence首推50伙 一房戶折實410萬起

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，首批屬「菁英置業價」，相比同區柏傲莊近期平均呎價有很大折讓，示範單位周二(20日)開放予公眾參觀，同日接受認購登記，最快於5月內開售。

今批單位涵蓋40伙一房、10伙兩房，實用面積291至394方呎，扣除最高20%折扣，折實售價410萬至698萬元，呎價約13,882至17,716元，所有一房戶折實價均低於500萬元。

入場單位為3樓D室，實用面積293方呎，一房間隔。呎價最低則為3樓C室，實用面積297方呎。

資料顯示，項目採單幢式設計，提供240伙，實用面積由286至636方呎，戶型涵蓋開放式至四房間隔，一房供應佔約六成，四房僅1伙為頂層特色戶。

SIERRA SEA第1B期加推136伙 平均實用呎價11888元

集團副董事總經理雷霆表示，昨日次輪銷售再度即日沽清所有價單單位，連同第1A(2)期，SIERRA SEA項目累售逾1,300伙，套現超過70億元。

他指出，銀行同業拆息回落，更多資金流向樓市，「供抵過租」時代重臨，相信下半年住宅交投將會非常暢旺。

新地代理執行董事陳漢麟指出，新推價單單位面積302至807方呎，折實售價325.98萬至1,093.78萬元，呎價約9,951至13,554元，整批價單市值逾8.7億元。有機會加推剩餘單位，並透露有加價空間，部署周末進行最後一輪銷售。

至於昨日次輪銷售合共錄得26組大手成交，包括有24組購入兩伙，一組購入3伙，最大手以逾2,550萬元購入5伙。

項目今日亦再錄招標成交，包括第1B期佔兩個連花園單位，第1A(2)期亦有1伙連平台單位售出。

港島南岸第5A期滶晨將公布首輪招標安排

首批單位不排除涵蓋特色戶型，相信呎價有力挑戰區內新高。因應市場反應熱烈，項目貴賓廳及示範單位亦已提前於過去周六(17日)開放予VIP客戶參觀，短短約一日半已有100組客戶參觀，內地及本地客戶各佔約一半，當中不乏家族買家。

她續稱，中美貿易戰氣氛緩及息口回落，有利樓市發展，近日大額成交活躍，相信滶晨將為首個受惠的新盤豪宅項目。

此外，發展商介紹項目標準三房、四房及特色戶部分配置，單位將設有私人升降機前廳，單位亦配備正壓控制裝置、消毒噴霧、通風鞋櫃、衣物護理機等多項功能。

天瀧錄「一客兩食」 大手客斥逾億元購入兩伙

●恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下項目周一(19日)暫以招標形式售出5伙及兩個車位，套現逾2.23億元。

另外兩宗成交還有第1座17樓A室，實用面積1,428方呎，以5,633萬元售出，呎價約39,447元。至於第5座21樓B室，實用面積約1,382方呎，以5,195萬元售出，呎價約37,590元。另外，項目同日以710萬元售出兩個車位。該盤8日內連售12伙及4個車位，合共套現約5.9億元。

同系旺角利奧坊‧首隅亦以招標形式售出5樓D室，實用面積315方呎，附連126方呎平台，成交價642萬元，呎價約20,381元。項目至今累售125伙，佔可供發售單位83%，套現約7.2億元。

凱和山單日連沽9伙 涉額逾3620萬元

該盤今日沽出4伙一房及5伙兩房戶，售出的一房單位實用面積375至412方呎，售價361.85萬至376.78萬元，呎價約8,783至9,812元，一房售價均低於400萬元，買家受惠於百元印花稅優惠上車。

同日售出的兩房單位實用面積487至499方呎，成交價421.12萬至436.1萬元，呎價約8,490至8,813元。單位由換樓客承接，買家涵蓋港島、九島及新界區。

至於由該集團等合作的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，今日亦沽出一伙四房山海大宅，為第2A座41樓A室，實用面積1,158方呎，四房連套房設計，享開揚南朗山及深灣山海雙景，成交價3,960萬元，呎價約34,197元。

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，兩個樓盤均以現樓形式推售，即買即住的優勢配合彈性付款辦法，滿足買家置業需求。隨着利率逐步回落，供款壓力放緩，加上部分資金由定期存款回流至物業市場，帶動樓市交投轉趨活躍。其中，凱和山加推不足一個月，已火速累沽113伙，共套現逾4.7億元。

瑜一‧天海招標售出3伙三房大戶 單日套現7371萬

●華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周一(19日)招標售出3伙坐向九龍東的三房大戶，單日套現逾7,371萬港元。

最新招標成交單位均為三房套房連儲物室間隔，實用面積同為960方呎，最高售價及呎價均為1B座19樓A室，成交價2,706.8萬元，呎價約28,196元。另外兩伙第1B座11樓A室、同座5樓A室，分別以2,533.6萬及2,131.2萬元易手，呎價約26,392及約22,200元。

上述售出的同類型三房單位廳房同向，享九龍東方向景觀，為項目推售現樓以來最受歡迎的三房戶型，自4月初起計共招標售出10伙，成交呎價最高達約28,866元，套現逾2.5億元。現時同類型標準三房戶僅餘最後6伙待售。

市場消息指，其中一名買家為內地專才，近日投資獲利，認為本港物業具保值能力，有見項目同類型單位近日接連錄得成交，可售單位僅餘小量，故加快入市步伐。瑜一‧天海自4月初以現樓登場後，已沽出127伙，套現逾15.5億元。

●南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，周一(19日)以招標形式沽出一伙連平台單位，項目2A座52樓B室，實用面積1,997方呎，四房雙套房間隔，平台面積115方呎，以4,333.5萬港元連車位售出，呎價約21,700元。

●受惠於近期減息及政府振興樓市政策，市場氣氛日趨活躍，系下藍田山莊KOKO HILLS項目再下一城，單一錄得兩宗新成交，當中其中一單爲頂層天際特色戶，詳情如下：

●會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，周一(19日)連錄兩宗成交，包括一伙頂層天際海景特色戶，項目7座25樓A室，實用面積958方呎，套三房間隔，附有特大私人天台，室外空間818方呎，成交價2,305萬港元，呎價約24,061元。