美股道指跌200點　30年期債息曾升穿5厘

受到穆迪下調美國信用評級影響，美國國債遭到拋售，30年期國債孳息率一度升穿5厘，而10年期國債孳息率亦高見4.566厘。美股3大指數周一早段偏軟，道指跌200點，報42,454點；標指跌43點，報5,914點；納指跌166點，報19,045點。

港股夜期報23,224點，跌44點，低水109點。

儘管金融市場對於信用降級反應負面，但過去曾經是美股大淡友、如今已改變立場看好的摩根士丹利投資總監威爾遜(Michael Wilson)認為，這次是吸納美股的好時機。他解釋指，由於與中美的貿易戰暫時休戰，降低美國經濟衰退的可能性，再加上最近美國業績期結束，關稅帶來的不確定性未有對企業經營構成太大的影響，故看好美股下跌後可以反彈。

他續稱，儘管未來數月美國貿易數據料將略顯疲軟，但近期企業盈利預期上調，仍預示着股市將進一步上漲。

紐約梅隆銀行市場宏觀策略主管Bob Savage則認為，雖然市場波動可能會吸引投資者入市炒作，但這種炒風是不可持續的。隨着美債的孳息率曲線進一步陡化，即長期孳息率相較於短期孳息率更大幅度走高，美元會進一步下跌。他亦提醒，貿易戰𣊆時緩解，不足以解決所有未來經濟及通脹惡化的風險。

面對前景的高度不確定，聯儲局官員亦多次重申保守的貨幣政策立場。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，美國評級遭下調可能會產生連所效應，可能要等3到6個月觀察影響。今年沒有貨幣政策投票權的他表示，傾向支持今年內僅減息一次。