林嘉麒：美信評遭穆迪降級　衝擊有限

亞太股市昨日普遍回落，部分原因是美國主權信貸評級被評級機構穆迪下調，由Aaa降至Aa1。穆迪認為，美國政府在高利率情況下，承受龐大的預算壓力，並反映過去十多年，政府債務與利息支付比率已攀升至高於同等級國家的水平，因此下調其評級。

由於這是歷史第一次，美國同時失去3家主要評級機構的AAA級信用評級，市場反應似乎較大。不過，早於2011年，標普已下調美國的評級，而惠譽在2023年也作出同樣下調。難怪美國財長被問及穆迪的降級行動，是否將衝擊美國的利率及投資信心時表示：「我不會太相信穆迪的信用」，並批評穆迪是落後指標。

實際上，美國這次被下調評級對市場的短期衝擊應該有限。首先，其他評級機構早已下調評級，意即美國資產價值早已出現一點折讓。其次，儘管評級從Aaa下調至Aa1，美國評級仍然處於最高投資評級的附近範圍，美國政府所發行的金融工具的價值變化不會太大。當然，假如未來財政赤字持續惡化，長遠來說對美國的信用是很不利的。

穆迪也有說，認為如果特朗普稅改永久化，未來10年將為美國帶來4萬億美元的進一步結構性赤字。留意這是較長遠的事，就算穆迪強調不認為「當前討論中的財政方案能夠對支出和赤字實現實質性削減」，所以穆迪此時降級只是表達一個立場。

確實，穆迪擔心債務負擔激增，財政赤字將難以控制，並預測至2035年，美國財政赤字達到國內生產總值(GDP)的9%，而美國歷屆政府及國會一直未能扭轉龐大財赤，令利息成本攀升。美國在本財年至今，財政赤字總額超過一萬億美元，較上一年度增加兩成三。而從近期的經濟數據，似乎也有點嚇人。

美國5月密歇根大學消費信心指數下跌至50.8，4月時是52.2；消費預期跌到46.5，是45年來的低位；通脹預期升至7.3%，是1981年滯脹結束後的最高水平；長期通脹預期則上漲至4.6%。

國債方面，有分析認為，預計受穆迪下調信貸評級影響，美國10年期和30年期美國國債利率將再上漲。假如美國30年期國債利率升破5厘，並達到了2007年中期以來的最高水平，即屬於危險水平，市場是需要關注的，而受消息氣氛影響下，美國股市的吸引力也因此而降低，短期出現調整亦在所難免。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒