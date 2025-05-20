廖嘉豪：美股潛在回報或較失色　內銀或受惠基金行業改革

美股上周借中美初部貿談成果大升，標普500指數及納斯達克指數單周分別升5.3%及7.2%，費城半導體指數更勁升10.2%，冠絶環球股市。截至5月12日的期貨倉位數據顯示，標普500指數(淡倉規模：約279億美元)及納斯達克指數(淡倉規模：約92億美元)的淡倉平均虧損幅度分別約7%及10%，挾淡倉活動或可短期內推升美股，但須小心升勢未能持續。除市場對美股每股盈利增長或仍過於樂觀外，標普500指數的往績市盈率已升至約22.6倍，在過去40年中排在第90個百分位以上的最高區間，往績顯示該市盈率區未來一年的遠期回報中位數為負10%，美股風險回報平衡較失色。

中美互降關稅後則有助中國經濟重回正軌，關稅降低幅度或超出市場預期，應可積極帶動香港/中國股票投資情緒。中國過去重點提振內需已初見成效，MSCI中國指數當中，以內需為導向和受惠政策的行業如必需消費品、科技硬件、汽車甚至房地產及銀行業等股價表現良好，盈利預測均向上修正(科技硬件及設備及金融服務行業的的每股盈利市場預測年初至今已分別升近19%及15%)。投資者或可續留意最大機會受惠政策支持的行業包括：消費(鼓勵生育和以舊換新政策)、互聯網(針對本地服務、電商企業、線上旅遊平台、人工智能創新和雲端企業)和科技(信息技術應用創新企業– 通過自主研發及創新實現信息技術自主可控)。中港股市估值亦低，恒生指數、滬深300指數和MSCI中國指數的遠期市盈率皆低過各自的歷史均值，或續可吸引資金流入。

除上述針對內需措施外，中國最近推動內地公募基金高質量發展的25項舉措亦有利內銀股。該25項舉措主要包括改革互惠基金公司或基金經理的關鍵績效指標，優先考慮與基金回報相關的績效(例如資產淨值增長、跑贏基準指數程度、投資者獲利比率)，並必須至少佔50%(互惠基金公司)或80%(基金經理)績效評估權重。基金經理亦必須投資在自身管理的基金(並設3 年鎖定贖回期)，若3年以上產品跑輸基準指數10個百分點以上，基金經理將被大幅減薪。主動型股票基金經理或因此採取緊跟基準指數策略，以最大程度降低減薪風險，可能推動基金界大量拋售(或買入)與基準指數相比權重大幅偏高(或偏低)的行業股票。

內地股票基金低配內銀股的程度在2024年財年仍大(內銀股佔基準指數權重約11%，但基金對內銀股的持倉權重比基準指數低5個百分點)。假設在岸互惠基金繼續每年在股票組合中加倉內銀股2.5個百分點，以在2年內把內銀股的配置比例升至看齊基準指數，估計2025年至2026年或有額外1,600億元人民幣流入內銀A股。這不僅有助推動市場調高內銀A股估值，亦有利內銀H股，因為調高內銀A股估值將壓低其股息率，並擴大與內銀H股的估值折讓程度，或刺激更多中國在岸投資者(尤其是保險公司)通過南向通買入高股息率的內銀H股。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪