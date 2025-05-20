三生製藥：與輝瑞訂許可協議　另或獲入股

根據許可協議，集團將向輝瑞授予獨家許可，以在全球(不包括中國內地)開發、生產、商業化及以其他方式開發其突破性PD-1/VEGF雙特異性抗體(SSGJ-707)，集團將保留許可產品於中國內地的相關權利。輝瑞將擁有在中國商業化許可產品的選擇權。輝瑞應負責承擔許可產品在許可地區內的所有未來試驗的開發及監管事務的所有費用。

根據許可協議，集團將收到12.5億美元的首付款，並可獲得總額最多為48億美元的潛在付款，包括開發、監管批准及銷售里程碑付款。上述所有款項均不可退還且不可抵扣。集團亦將就許可地區的產品淨銷售額收取雙位數百分比的梯度特許權使用費。

該許可產品目前正在中國進行多項臨床研究，包括計劃啟動獲國家藥品監督管理局藥品審評中心(CDE)批准的用於一線治療PD-L1陽性局部晚期或轉移性非小細胞肺癌(NSCLC)的III期臨床研究，並已獲得中國突破性療法認定資格。此外，SSGJ-707注射液正在中國進行多項II期研究，包括聯合化療一線治療晚期NSCLC、轉移性結直腸癌及晚期婦科腫瘤。該許可產品亦獲得了美國食品藥品監督管理局關於其新藥臨床試驗申請的批准。