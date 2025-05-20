內地六大國有銀行減人幣存款利率 最多降25個基點

其中活期利率下調5個基點至0.05%；定期整存整取3個月期、半年期、一年期、兩年期均下調15個基點，分別為0.65%、0.85%、0.95%、1.05%；3年期和5年期均下調25個基點，分別至1.25%和1.3%。

這是國有大行今年首輪存款利率下調。如果20萬元人民幣(下同)存5年，減息25個基點後，5年利息少2,500元。