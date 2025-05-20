內地六大國有銀行減人幣存款利率 最多降25個基點
2025年05月20日 10:10
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內媒報道，工商銀行(01398)、農業銀行(01288)、中國銀行(03988)、建設銀行(00939)、交通銀行(03328)、郵儲銀行(01658)均發布消息，下調人民幣存款利率，最大降幅25個基點。
其中活期利率下調5個基點至0.05%；定期整存整取3個月期、半年期、一年期、兩年期均下調15個基點，分別為0.65%、0.85%、0.95%、1.05%；3年期和5年期均下調25個基點，分別至1.25%和1.3%。
這是國有大行今年首輪存款利率下調。如果20萬元人民幣(下同)存5年，減息25個基點後，5年利息少2,500元。
除國有六大行外，股份制銀行招商銀行(03968)也在今日下調人民幣存款利率，其中活期利率下調5個基點至0.05%；定期整存整取3個月期、半年期、一年期、兩年期均下調15個基點，分別0.65%、0.85%、0.95%、1.05%；定期整存整取3年期和5年期均下調25個基點，分別至1.25%和1.3%。定期零存整取、整存零取、存本取息3種期限均下跌15個基點。7天期通知存款利率下調15個基點至0.3%。