新世界據報籌組再融資　暫獲承貸200億　部分外資行不參與

報道指，新世界至今暫獲銀行貸款承諾約200億元，不過部分持有小量新世界無抵押貸款的非內地及香港銀行，要求新世界在債務到期時還款。據報，金管局正與有關銀行開會，了解銀行想退出的原因。金管局發言人回應指，不評論個別機構事宜。

分析指，以目前市場環境，加上新世界的財政狀況，籌組融資存在一定困難，惟即使部分外資銀行不參與，相信仍會有本地及中資銀行支持。

另一方面，新世界上周五(16日)並未於限期前贖回總值近27億元的永續債，票息將增加至超過10厘。瑞銀表示，下一個關鍵日子是市場要留意新世界會否於6月2至9日，提出永續債延遲派息，雖然此舉並不會構成違約，但憂慮會影響目前新世界與銀行再融資的談判。