新世界據報籌組再融資 暫獲承貸200億 部分外資行不參與
2025年05月20日 10:49
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媒體引述外媒報道，新世界發展(00017)正籌組兩筆融資，包括主要用作今明兩年到期債務再融資的貸款，涉資634億元；以及以尖沙咀維港文化匯(Victoria Dockside)作優先抵押的156億元新貸款，將主要用作現有項目發展及償還債券，據報將由德意志銀行承銷，現時有幾家銀行考慮參與。
報道指，新世界至今暫獲銀行貸款承諾約200億元，不過部分持有小量新世界無抵押貸款的非內地及香港銀行，要求新世界在債務到期時還款。據報，金管局正與有關銀行開會，了解銀行想退出的原因。金管局發言人回應指，不評論個別機構事宜。
報道提到，新世界於4月底已至少獲中國銀行(03988)及滙豐等銀行承諾，參與其再融資貸款，有關貸款籌組定於6月30日結束。新世界母企周大福企業將為再融資提供不具法律效力的安慰函，以示對新世界支持。
分析指，以目前市場環境，加上新世界的財政狀況，籌組融資存在一定困難，惟即使部分外資銀行不參與，相信仍會有本地及中資銀行支持。
另一方面，新世界上周五(16日)並未於限期前贖回總值近27億元的永續債，票息將增加至超過10厘。瑞銀表示，下一個關鍵日子是市場要留意新世界會否於6月2至9日，提出永續債延遲派息，雖然此舉並不會構成違約，但憂慮會影響目前新世界與銀行再融資的談判。