陳翊庭：目前香港在全球的集資排名第二 再融資市場活躍
2025年05月20日 11:04
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陳翊庭
今年全球最大新股寧德時代(03750)周二(22日)在香港交易所(00388)上市，港交所行政總裁陳翊庭表示，目前香港在全球的集資排名第二，而排隊上市的企業管線強勁，年初至今有近100宗新上市申請，累計審視中的申請超過150宗，當中不乏龍頭企業、集資10億元以上的新股。另外，再融資市場活躍，有2宗逾50億美元，形容兩方面的成績令人鼓舞，亦足以證明香港融資平台的地位，但強調「沒有最好，只有更好」，港交所會繼續努力。
她指出，先A後H、中概股回流是今年新股主題之一。許多在內地A股上市的公司，希望搭建海外平台，所以會選擇來港進行H股上市，並支持企業出海計劃，已公布有意「A+H」的企業超過40間。數年前有超過30隻中概股因看好香港可予其支持而回流，儘管相關市值佔外地上市企業總市值7至8成，但仍有不少中概股未回流，港交所會積極做好準備。
科企專線推出約兩周，早前有傳已有一家公司秘密遞交申請。她透露，市場對科企專線的反應特別好、很正面，上市科已接獲許多查詢。至於個別公司的申請，「既然是秘密，我也沒法分享」。不過，寧德時代作為零碳龍頭企業在港上市，反映科技企業上市熱潮會持續，希望企業能利用好科企專線來港。