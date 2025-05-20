陳翊庭：目前香港在全球的集資排名第二　再融資市場活躍

她指出，先A後H、中概股回流是今年新股主題之一。許多在內地A股上市的公司，希望搭建海外平台，所以會選擇來港進行H股上市，並支持企業出海計劃，已公布有意「A+H」的企業超過40間。數年前有超過30隻中概股因看好香港可予其支持而回流，儘管相關市值佔外地上市企業總市值7至8成，但仍有不少中概股未回流，港交所會積極做好準備。

科企專線推出約兩周，早前有傳已有一家公司秘密遞交申請。她透露，市場對科企專線的反應特別好、很正面，上市科已接獲許多查詢。至於個別公司的申請，「既然是秘密，我也沒法分享」。不過，寧德時代作為零碳龍頭企業在港上市，反映科技企業上市熱潮會持續，希望企業能利用好科企專線來港。