王維基：香港零售危危乎　惟「入到試場幾難都要做落去」

內地企業「攻港」來勢洶洶，王維基在業績大會上指，網購平台4月商品交易額(GMV)按年下跌2.6%，但對此仍會微微嘴笑，「因為同行跌幅更大」，他同時將自己比喻作考生，考試「入到試場幾難都要做落去」。

他提到，近年集團大量投資非零售業務，例如「街市日日送」、無人商店及生物科技，希望扭轉零售業劣勢，又指目前本地網購業務財務上能夠自給自足，毋須擔心資源分配問題。無人商店使用新創的技術，計劃今年內在港開設首店，但目前仍處於投資階段，相信新業務在2027年前不會對集團有很重大的財務貢獻。

同時，集團亦看好「街市日日送」業務，指本港濕街市的每年生意額超數百億元，遠高於超級市場，認為有巨大發展潛力。王稱，目前O2O（線上線下整合)門市由早年超過100間，縮減至現時約70間，未來「唔會有好大調整」，門店數目會維持在現水平，相信與香港郵政合作的自提服務會提升客戶體驗。

至於早前傳出賣盤消息，王維基直言，「股東不要任何幻想」，大股東之間未有任何引入新股東、發新股、賣盤的討論、接觸、計劃；目前大股東連同主席持股超過50%，暫沒有回購計劃，但仍按市況而變。