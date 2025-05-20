陳炳強：港股現水平不值博 寧德時代中籤宜先食胡
2025年05月20日 11:36
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港股連跌3日後，周二（20日）止跌回升。資深股評人陳炳強指，港股雖然在中美就關稅問題達成初步協議後，由早前低位反彈不少，但近日升勢明顯減弱，反映市場對關稅問題仍存在一定戒心，需時觀望後續發展。他預料，即使後續有利好消息傳出，投資者或出現趁彈沽貨獲利的情況，恒指三月份約25,000點水平阻力將相當顯著，現價值博空間不大。
內地車用電池龍頭寧德時代(03750)今日(20日)掛牌，香港公開發售部分超額150.15倍，認購一手100股，中籤率10%。今早股價高開逾1成2，報296元。陳指，內地新能源汽車市場競爭激烈，明顯產能過剩，不過，在內地政府的補貼政策扶持下，加上有一定銷量，料生產電池的寧德時代仍有一段增速的時間，因此，寧德時代的基本面理想，股價可以睇高一線，後市需觀望中美關稅。他建議，中籤者宜先食胡，避免短線出面調整的風險，至於未持貨者，則宜吼低吸納。
攜程集團(09961)公布截至3月底止首季業績，淨利潤42.77億人民幣，按年微跌0.81%。陳認為，攜程成績表不是太理想，盈利及收入的增長速度有放慢迹象，所以難以吸引資金入場，加上股價仍處較高水平，向上阻力不小，他相信，現階段出現調整的機會大，並建議持貨者應先沽貨離場。