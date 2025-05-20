陳炳強：港股現水平不值博　寧德時代中籤宜先食胡

港股連跌3日後，周二（20日）止跌回升。資深股評人陳炳強指，港股雖然在中美就關稅問題達成初步協議後，由早前低位反彈不少，但近日升勢明顯減弱，反映市場對關稅問題仍存在一定戒心，需時觀望後續發展。他預料，即使後續有利好消息傳出，投資者或出現趁彈沽貨獲利的情況，恒指三月份約25,000點水平阻力將相當顯著，現價值博空間不大。