【智選ETF】港股悶爆 Covered Call ETF月袋期權金更着數？
2025年05月20日 13:02
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美國遭評級機構穆迪下調信貸評級，惟美股周一(19日)先跌後回升；外圍靠穩未見震盪，加上美國對貿易伙伴暫緩對等關稅的期限，亦要待7月初才屆滿，而且部分中資龍頭科技股業績亦已出爐，大市短期難有催化劑突破悶局？
在恒指維持上落格局的情況下，以Covered Call(備兌認購期權)策略作部署最適合？可望跑贏大市？Global X 國指成份股備兌認購期權主動型ETF(03416)，旨在每月為投資者賺取期權金，過去一年回報可觀？
除了採取Covered Call策略外，還有甚麼方法加強投資組合防禦性？美國貿易戰雖有降溫迹象，但難言告一段落。美國最大銀行摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)剛警告，美股的反彈勢頭，反映市場低估美國財赤、關稅及地緣政治的風險。若想從選股著手，高息股較具防守力？Global X 恒生高股息率ETF(03110)一籃子部署多隻高息股，更具優勢？
中資科技股年初至今表現亮麗，例如小米集團(01810)累升逾五成，阿里巴巴(09988)累漲超過四成，騰訊(00700)亦累彈兩成多。自從Deepseek橫空面世，令外界認為中國科技亦可與美國較勁，內地在高科技行業的發展潛力不容忽視，如何能以ETF有效捕捉此發展機遇？
美國近期經濟數據好壞參半，市場憧憬聯儲局減息，目前是部署債券時機？惟美國剛失去「最後一個AAA主權信用評級」，除了美國國債外，還有何選擇？亞洲美元投資級債券ETF可帶來吸引回報，並同時具較低信用風險？
Global X ETFs 特約全新系列節目《智選ETF》，周二下午1時15分直播，今集請來Global X ETFs投資策略師林錦源(Ronald)及人稱「青姐」的獨立股評人胡孟青，為大家分析最新ETF投資策略。
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Global X 國指成份股備兌認購期權主動型ETF(03416)及風險披露詳情：https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/campaign/covered-call-etf/
投資於相關備兌認購期權主動型ETF可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括主動投資管理風險、期貨合約風險、保證金要求的風險、結算所倒閉的風險、集中風險、證券借貸交易風險、貨幣風險、資本支付分派之風險、 及以交易風險。
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Global X 恒生高股息率ETF(03110)及風險披露詳情：https://https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/funds/hang-seng-high-dividend-yield-etf/
投資於相關基金可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括一般投資風險、股票市場風險、行業/市場集中風險、被動投資風險、追蹤誤差風險、交易風險、金融衍生工具風險、證券借貸交易風險、及以資本支付分派之風險。
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