【智選ETF】港股悶爆 Covered Call ETF月袋期權金更着數？

美國遭評級機構穆迪下調信貸評級，惟美股周一(19日)先跌後回升；外圍靠穩未見震盪，加上美國對貿易伙伴暫緩對等關稅的期限，亦要待7月初才屆滿，而且部分中資龍頭科技股業績亦已出爐，大市短期難有催化劑突破悶局？

美國近期經濟數據好壞參半，市場憧憬聯儲局減息，目前是部署債券時機？惟美國剛失去「最後一個AAA主權信用評級」，除了美國國債外，還有何選擇？亞洲美元投資級債券ETF可帶來吸引回報，並同時具較低信用風險？

Global X ETFs 特約全新系列節目《智選ETF》，周二下午1時15分直播，今集請來Global X ETFs投資策略師林錦源(Ronald)及人稱「青姐」的獨立股評人胡孟青，為大家分析最新ETF投資策略。

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投資於相關備兌認購期權主動型ETF可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括主動投資管理風險、期貨合約風險、保證金要求的風險、結算所倒閉的風險、集中風險、證券借貸交易風險、貨幣風險、資本支付分派之風險、 及以交易風險。

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投資於相關基金可能涉及潛在風險 (如適用)，當中包括一般投資風險、股票市場風險、行業/市場集中風險、被動投資風險、追蹤誤差風險、交易風險、金融衍生工具風險、證券借貸交易風險、及以資本支付分派之風險。

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