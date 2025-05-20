西九文化區向城規會申建7幢住宅提供1995伙　完成日期料2032年

西九文化區管理局正式向城市規劃委員會遞交西九文化區住宅發展計劃的規劃許可申請，擬議興建7幢住宅大廈，提供1,995個單位，預計項目發展完成日期為2032年。

該申請項目的發展地點地盤面積約215,273方呎，涵蓋在西九文化區發展圖上劃為「其他指定用途」註明「混合用途(3)」及「其他指定用途」註明「混合用途(4)」的北面部分；有關申請擬議在上述發展地點內作分層住宅用途，並略為放寬西九文化區的總樓面面積及建築物高度限制；以及略為放寬在「其他指定用途」註明「混合用途(3)」地帶內的非建築用地限制。

該發展方案擬建7幢22至27層高住宅綜合大樓，包括3層平台，提供住客會所與零售、餐飲及娛樂設施用途，並另設3層地庫及停車間，停車位總數346個，以及約53,692方呎私人休憩空間。

是次發展涉及總樓面面積約1,388,582方呎，以整個西九文化區的面積計算，地積比率約2.08倍；當中住宅樓面面積不多於1,167,916方呎，非住用樓面面積則約220,666方呎。

西九文化區管理局早前預計明年中將耗盡2008年的216億港元撥款、資金鏈斷裂，政府去年容許將部分西九業權由「只租不賣」改為容許出售。

行政會議於去年7月批准西九管理局建議有條件地解除西九住宅發展限制，允許管理局出售該區的住宅發展項目，出售所得的收益全部由管理局保留，毋須再補地價，管理局指有關收益預計可維持約10年營運。