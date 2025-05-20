中金：寧德時代上市起示範作用　A+H有三大優勢

他續指，寧德時代上市後，將吸引大量國際投資者和專業機構的關注，進一步提升香港金融市場的國際化水平和資金匯聚能力，鞏固香港作為全球金融中心的地位。同時，反映中國資本市場高水平對外開放、「寫好金融五篇大文章」，也進一步加強內地與國際資本市場融合，提升中國資本市場在全球金融體系中的影響力，有助吸引更多國際資本參與中國經濟發展。

被問到「A+H」上市的優勢，他指出，主要有3方面，分別是支持企業「走出去」，以助國際化發展；利用兩個市場的優勢，實現資本運作多元化；以及吸引海外長線資金，推動國際投資者對公司價值的認可。

王氏解釋，在全球經濟變革下，愈來愈多國內企業以「走出去」為核心發展戰略。香港作為連接內地與國際的橋樑，為企業拓展海外業務、加強全球品牌影響力等，提供良好的平台。在港上市，不單為企業提供發展資金，也有助連接國際投資者、建立跨國品牌，尤其是對具海外銷售、供應鏈的企業而言，是其全球化戰略的重要支點。同時，香港上市可促進企業在信息披露、公司治理等方面與國際標準接軌，增強其全球業務拓展的信用基礎。

他又指，A股市場流動性強、估值水平普遍較高，而港股市場更國際化，且融資更為靈活和便利，結合兩地市場優勢，企業可運用多樣化的融資工具，以對應不同階段的戰略需求，也能使得資金跨境調配更高效，提升全球化營運的資金彈性。