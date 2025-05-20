安聯貿易︰45%的企業預計出口額下降　貿易違約風險增加

由美國發動的關稅戰仍然充滿變數，但可以肯定的是，全球各地企業的經營都受到影響。安聯貿易於4月初「解放日」前後進行的一項出口企業調查顯示，近60%的企業預計貿易戰將帶來負面影響，45%的企業預計出口額會下降。

貿易戰亦影響到企業對付款期限的預期，「解放日」後，25%的出口商預計付款期限將延長超過7日，較之前激增13個百分點。48%出口商預計違約風險增加，反映出全球貿易環境整體在惡化；只有11%的出口企業預期仍能在30日內收到貨款，但美國、中國和德國等主要出口國的這一比例明顯更低。

安聯貿易亞太區及全球貿易高級經濟師黃黎洋表示，在中美最新達成撤回部分關稅的協議後，美國對華進口的平均有效關效約為39%，仍遠高於特朗普第二任期前的13%。整體而言，她估計中國今年經濟增長仍能夠落在5%左右，主要是由政府的財政及貨幣政策支援推動，並料人民銀行今年內仍會再減息兩次，每次0.1厘。

她表示，在此背景下，「友岸外判(friend-shoring)」可能持續升溫，歐洲和拉美成為中國企業的轉移生產線的選擇。與此同時，拉美正成為貿易轉運和規避策略的贏家，中歐企業紛紛通過該地區以更低成本進入美國市場。

安聯貿易的《2025安聯貿易全球調查報告》對全球9個關鍵國家內4,500家出口商進行調查，調查涵蓋的經濟體相當於全球約60%的本地生產總值(GDP)。