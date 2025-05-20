H按息跌至2.26厘　每月供款慳返逾3300元

香港一個月銀行同業拆息(HIBOR)跌穿1厘，至0.96厘，創2022年7月21日以來新低，以市場H按(H加1.3厘)計，實際按息大降至2.26厘，創2022年7月後新低，與月初巿場封頂息3.5厘計，按息減幅達1.24厘，以平均按揭額500萬元計，30年期，每月供款減約3,341元或14.9%。

中原按揭董事總經理王美鳳指，要留意港美息差拉闊至逾3厘的現象在過往罕見，過往即使銀行體系結餘高於目前水平，令港美息差拉闊，港息低於美息差幅甚少超過2厘；此次資金湧港與金融海嘯後因環球量寬(QE)造成游資過多情況不同，市場停泊資金稍後或用作不同活動如股票投資需求、企業派息等，當銀行體系結餘大幅供過於求恢復正常化，拆息或逐步回升。

她表示，拆息將因應港元需求變化而調整，一個月拆息上落波幅仍甚大，H按實際息率將主要在約2至3厘上落。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，目前HIBOR處於低水平，H按供樓人士的利息低於鎖息上限，比P按供樓更為優惠，其優勢已即時反映。即使未來息口有機會回升，H按業主仍可繼續以封頂息率供樓，屬「進可攻、退可守」的按揭計劃，料H按將主導市場，H按選用比例亦將再次回升。