余偉文：近期銀行拆息降屬聯匯正常市場行為

月初資金流入港元，觸發強方兌換保證，近日港元拆息出現明顯下調。香港金管局總裁余偉文表示，近日銀行間短期拆息顯著拉低，基本上反映聯匯機制下的正常市場行為和反應。客觀效果是，一些跟拆息掛鈎的利率，包括按揭利率，亦有所下調。視乎企業或個人在銀行存款和貸款的實際情況，息率下降的影響各異，但純粹從宏觀經濟角度看，較低的息率有利於目前香港的整體經濟環境。

余偉文於新一期的《匯思》提到，未來一段時間港匯和港息的走勢，仍存在較多的變數。總結餘上升近4倍，港元利率，特別是較短期限的息率，因市場流動性充裕而下行並明顯低於美息，較長期限的息率亦被拉低。港美息差擴闊，增加了買美元套息的誘因，力度視乎市場對套息風險的胃納，但已經足以令港匯從5月初7.75兌一美元回軟至今天的偏弱方的7.82水平。

在聯繫匯率制度下，港元拆息整體上趨近美元息率，亦同時受本地市場港元資金供求影響。以目前的供求情況而言，由於港元資金供應在總結餘大幅上升後變得甚為充裕，變數主要在於需求方面。一些比較確定、可預見的資金需求包括新股集資活動、5月至6月的股票派息高峰期、半年結等季節性因素；而比較不確定的因素，包括美聯儲貨幣政策和美息走向、股票投資市場氣氛、外圍金融市場及環球資金流向等。如果資金持續處於供過於求的情況，套息交易的市場力量會令港元匯率走弱，港元拆息將會回升，甚至可能會返回趨近美元息率的水平。至於這個過程需要多長、市場力量的速度和力度，一如前言，存在很大的不確定性。畢竟，港美息差、資本市場活動及其他季節性因素叠加，相對的牽扯力度以及在不同時間節點的效應，都會左右港元供求關係，進而影響港元匯率和利率走向。

總括而言，港美息差加上市場對港元的供求關係，會通過聯繋匯率制度的自動利率調節機制，導致港元走强或走弱，甚至觸發「強方兌換保證」或「弱方兌換保證」，這些都是聯繋匯率制度的設計所在和行之有效的正常運作。

當前全球貿易和經濟前景甚不明朗，環球金融市場頗為波動、資金流向變化頻繁，影響著香港資本、匯率及利率市場。因應上述港元資金供求因素的種種變動，目前的低利率環境未必持續，市民在作出置業、投資或借貸決定時，需充分考慮港元可能進一步回軟、港息可能回升等的各種可能性，並管理好相關風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。