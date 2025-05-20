南韓4大財閥3年總資產增15% 聘請人數卻只升.01%

外媒的調查顯示，南韓首四大企業三星、SK、現代汽車及LG，過去三年的資產及盈利能力持續增長，惟企業的就業人數卻明顯停滯。

南韓企業分析研究所Leaders Index周二(20日)發布數據，南韓四大集團總資產由2022年的1,255.75萬億韓圜增至去年的1,444.758萬億韓圜(7.97萬億港元)，創歷史新高，過去三年累增15%。

而南韓前30大企業總資產則由2022年的2,373.7萬億韓圜，增至去年的2,721.9萬億韓圜，雖然增長14.7%，惟比2023年的3,074.3萬億韓圜高位衰退11.5%。截至去年底，南韓四大集團資產規模在首30大企業中佔比達53.1%。

獲利方面，四大集團表現向好。雖然近兩年銷售額僅微升0.5%，惟純利卻升30.8%。相比起南韓前30大企整體純利僅增0.8%，反映出四大企業的獲利優勢。不過，資產及獲利增長並未帶動就業人數同步增長。

過去三年，南韓四大集團員工數量僅由74.57萬人微增至74.65萬人，增幅不足0.1%。