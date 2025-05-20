將軍澳東港城低層戶售588萬　5年帳貶18%

二手交投稍為回升，主因業主願意蝕讓出貨。將軍澳東港城3日連錄4宗買賣，低層單位以588萬元易手，約5年帳面貶值約18%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原葉偉明表示，薄扶林置富花園9座低層D室，實用面積約439方呎，兩房間隔，望山景，以439萬元沽出，呎價約10,000元，新買家為外區用家。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角健威花園C座低層7室，實用面積約456方呎，兩房設計，獲買家以520萬元承接，呎價約11,404元，原業主原叫價550萬元，放盤約3個月，減價30萬元成交，原業主持貨約7年，帳面損失190萬元，期間顯著跌價約27%。

●美聯陳彪指，鰂魚涌太古城5月暫錄約16宗買賣，智星閣中層D室，實用面積約502呎，兩房間隔，用家議價後減價約50萬元，以730萬元承接，呎價約14,542元，原業主於2015年4月以約808萬元購入，持貨約10年帳面蝕讓約78萬元，貶值約9.7%。

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九龍區

●香港曾家輝表示，長沙灣泓景臺3座極低層單位，實用面積約470方呎，兩房間隔，最初叫價約695萬元，放盤約兩個月後，吸引外區客洽詢，經議價後以650萬元成交，呎價約13,830元，新買家為首置客。

●中原許永生稱，長沙灣碧海藍天6座極高層B室，實用面積約501方呎，兩房間隔，最新以820萬元沽出，呎價約16,367元，原業主於2005年1月以330.5萬元購入。

●世紀21家天下黎振傑指，旺角居屋富榮花園9座低層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，望內園景，放盤約一星期，已補價自由市場叫價800萬元，終以758萬元易手，呎價約12,804元。

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新界區

●中原何俊傑表示，將軍澳東港城過3天連錄4宗買賣，包括3座中低層F室，實用面積466方呎，成交價588萬元，呎價約12,618元，原業主於2020年以720萬元買入，帳面需蝕讓132萬元，貶值約18%。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋寶明苑A座低層17室，實用面積約601方呎，三房間隔，有裝修，望內園景，去年7月未補價第二市場叫價520萬元，累減價100萬，剛以420萬元售出，呎價約6,988元。

●美聯林浩德稱，將軍澳藍塘傲單號洋房，實用面積約2,230方呎，套三房連工人房間隔，連約524方呎花園，以及約673方呎天台，叫價5,000萬元，放盤約5個月，獲外區客以4,750萬元連車位承接，呎價約21,300元，原業主持貨約6年，帳蝕約850萬元，跌價約15%。

●中原胡耀祖指，馬鞍山居屋錦泰苑B座中層8室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價約550萬元，議價後以518萬元易手，呎價約7,969元，新買家為用家。

●中原邱皓文表示，大圍柏傲莊6A座高層A室，實用面積約668方呎，套三房間隔，叫價約1,300萬元，日前議價後以1,275萬元獲承接，呎價約19,087元，新買家為同區換樓客，原業主於2020年以約1,380萬元購入，約5年帳面蝕約105萬元，貶值約7.6%。

●利嘉閣李偉佳稱，沙田偉華中心1座中層D室，實用面積約308方呎，兩房間隔，望樓景，原先叫價420萬元，議價後以388萬元成交，呎價約12,597元，原業主在2005年以約137萬元買入單位。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田濱景花園5座低層A室，實用面積約395方呎，兩房間隔，望園景，原先叫價500萬元，放盤約4個月，獲買家以410萬元承接，減幅約18%，呎價約10,380元。

●美聯楊浩然指，大埔居屋景雅苑B座中層4室，實用面積約645方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價498萬元，最終以綠表價478萬元易手，呎價約7,411元。

●美聯黃國輝表示，大埔白石角雲滙1座中層A3室，實用面積約631方呎，三房間隔，原先叫價800萬元，吸引區內客洽詢，雙方經議價後以798萬元易手，呎價約12,647元，原業主2019年以1,245.4萬元購入，帳面蝕讓約447.4萬元。

●中原麥偉成稱，粉嶺及上水5月暫錄約46宗二手買賣，粉嶺囍逸1座高層A室，實用面積約646方呎，套三房間隔，叫價約850萬元，議價後以808萬元易手，呎價約12,508元，原業主持貨約9年，帳面蝕22萬元離場。

●中原王勤學指，元朗5月錄得85宗二手買賣，按月增約16%，Grand YOHO第8座低層D室，實用面積約534方呎，兩房間隔，叫價780萬元，減價61.2萬元，以718.8萬元沽出，呎價約13,461元，原業主於2020年12月以876.96萬元一手買入，帳面蝕158.2萬元。

●中原伍耀祖表示，天水圍慧景軒5月錄約4宗買賣，按月多約1倍，超上月全月約3宗，該盤1座高層B室，實用面積約710方呎，套三房間隔，叫價690萬元，經議價後減價45萬元，以645萬元成交，呎價約9,085元。

●祥益袁思賢指，屯門大興花園1期3座高層G室，實用面積約394方呎，兩房間隔，區內首置客見單位附裝修，獲減價10萬元，考慮上址鄰近家人住所，方便日後照應，以350萬元即睇即買自住，呎價約8,883元，原業主於2022年購入，帳面虧蝕約18萬元。

●利嘉閣陳志偉表示，屯門居屋兆畦苑B座高層16室，實用面積約374方呎，兩房間隔，外區客見單位有裝修，可即買即住，已補價自由市場以310萬元購入，呎價約8,289元，原業主在2021年以約421萬元買入，帳面蝕111萬元。

●美聯陸康誠稱，青龍頭豪景花園9座高層D室，實用面積約828方呎，套三房間隔，望內園景及部分海景，新買家為外區客，單位原先叫價560萬元，雙方議價後終以533萬元成交，呎價約6,437元。

●中原曾偉旗表示，青衣藍澄灣6座高層H室，實用面積約451方呎，兩房間隔，享海景，微減1萬元，以469萬元沽出，呎價約10,399元，新買家為上車客，原業主於2020年以623萬元買入，約5年帳面蝕讓154萬元，貶值約25%。

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