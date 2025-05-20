美股早段偏軟　道指跌70點

美股3大指數周二早段偏軟，道指跌70點，報42,721點；標指跌16點，報5,946點；納指跌81點，報19,134點。至於美國10年期債息於周一先升後跌，周二早市則於窄幅上落，於4.4至4.47厘之間徘徊。

摩根大通行政總裁戴蒙警告，目前股市未能準確反映通脹上升甚乎至出現滯脹(即經濟衰退的同時通脹高企)的風險。他說︰「滯脹出現的可能性是市場預期的兩倍。」另外，他認為企業的盈利預期將進一步下降，特別是一些公司因為不前景確定性而撤回或降低業績指引，股價將進一步下跌，市盈率(PE)估值也會收縮。

對於此前穆迪下調美國主權信用評級，他坦言︰「我們有巨額赤字。」在他看來，聯儲局似乎在應對債務問題上太過有信，低估了問題的嚴重性。另邊廂，股市的表現亦未反映關稅的衝擊，市場似乎太過自滿(complacent)。一直警告美元危機的達利奧亦表示，信用評級其實還低估了美國的信用風險，真正的危機更大。

紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，可能要數月時間才能夠摸清美國經濟狀況，此期間聯儲局將按兵不動，此番言論被媒體解讀為他支持9月前不減息，其立場與亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克等官員相近，都是支持靜觀其變。

企業消息方面，家得寶公布截至5月4日止一季業績，期內收入按年增長9.44%至398.56億美元；純利按年跌4.63%至34.33億美元。該公司維持全年業績指引，料年度收入增長約2.8%、同店銷售升1%。