新盤交投暢旺 西沙路項目落實周六最後一輪賣樓

新盤氣氛熱鬧，發展商紛乘勢加推單位，西貢十四鄉西沙路項目推出最後一批單位，並落實周六(24日)進行壓軸一輪賣樓。長沙灣亦有樓盤加推新價單，個別單位已提價。

SIERRA SEA第1B期加推最後80伙 折實平均呎價12055元

集團副董事總經理雷霆表示，壓軸一輪銷售將推出241伙，其中216伙為價單單位。銀行同業拆息持續回落，「幫人供樓不如自己供樓」，近期不少客戶屬轉租為買，估計樓價將有約5至10%升幅。

新地代理執行董事陳漢麟指出，最新加推單位折實售價332.43萬至1,102.19萬元，呎價約10,102至13,761元，今批單位涵蓋高層及兩個連家具單位，屬原價加推。

而周六價單發售單位，售價則由325.89萬元起，最低呎價約9,951元，將於周四(22日)截止認購登記。

Belgravia Place第1期加推72伙 折實平均呎價18188元

價單資料顯示，新推單位實用面積198至336方呎，扣除最高10.5%折扣，折實售價366.23萬至632.49萬元，呎價約17,428至19,120元。售價最低為1B座27樓16室，實用面積198方呎開放式戶型。

今批單價屬提價加價，以1B座28樓5室為例，實用面積264方呎，折價售價504.78萬元，呎價約19,120元。相比今年1月更新的第4號價單內的1B座29樓5室，折實售價480.88萬元，加價約5%。

此外，項目同步上載銷售安排，周六(24日)新一輪以先到先得形式發售28伙。

ST. GEORGE'S MANSIONS四房戶以8020萬元沽出

項目最近一個月錄12宗成交，不少為大家族大手買入，亦不乏看好項目租金回報的投資者。據市場消息，該12宗成交，佔10宗為三房或以上大戶型，平均每伙售價逾7,300萬元。項目至今累售120伙，總套現近100億元。

除本地大家族外，項目亦受外國金融高才和專才歡迎。據市場人士透露，最近成交中，有5組為同一客人同時購入兩伙或以上的大手交易。

啟德天瀧周二套現4752萬

該盤於9日內已連沽13個單位，連車位合共套現約6.4億元。

UNI Residence首日開放示範單位錄逾千人次參觀

資料顯示，該盤周一(19日)公布首張價單提供50伙，折實平均呎價約15,481港元，一房折實售價410萬港元起，入場呎價約13,882元，今日起接受認購登記。