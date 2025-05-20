銀主以一口價拍出市區一房戶創新低 單位7年勁貶4成

私人拍賣會連沽多個銀主物業，當中，旺角利奧坊‧凱岸一房單位以開價398萬港元拍出，料創項目同類間隔最低做價，物業約7年大幅貶值近4成。

環亞物業拍賣周二(20日)沽出4個銀主盤，包括上述半新盤的2座中層B室，實用面積約251方呎，是次以一開即賣形式推拍，不設收回，成交呎價約15,857元。單位原業主於2018年中以約639萬元買入，當時呎價高逾2.5萬元，最新已貶值超過240萬元，跌價約37.7%。

同場推出灣仔秀華坊3號地下，屬住宅契，實用面積約385方呎，銀主開價550萬元，終獲搶高63萬元或約11.5%，以613萬元賣出，呎價約15,922元。另外，亦拍出何文田加多利峯地庫第2層單號迷你銀主舖，建築面積約145方呎，推拍價30萬元，成交價38萬元，呎價約2,621元。

場內也賣出居屋銀主單位，上水順欣花園2座低層E室，兩房設計，已補價自由市場開拍價僅288萬元，獲4至5組客出價爭購，最後以372萬元拍出，較開價搶高約29.2%，以單位實用面積約483方呎計算，成交呎價約7,702元。